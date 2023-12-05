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İstanbul Avrupa Yakası Deprem Risk Haritasına Göre En Riskli İlçeler

İstanbul, Türkiye'nin en büyük ve en kalabalık şehridir. 16 milyondan fazla nüfusa sahip olan megakent, Marmara Denizi'nin kuzey kıyısında yer almaktadır. İstanbul, tarihi ve kültürel zenginliği ile dünyanın en önemli şehirlerinden biridir. Ancak, şehrin deprem riski de yüksektir. İstanbul'da 16 milyondan fazla insan yaşıyor ve bu nüfusun büyük bir kısmı Avrupa yakasında ikamet ediyor. Avrupa yakasında 25 ilçe bulunuyor ve bu ilçelerin deprem riskleri birbirinden farklı. Peki İstanbul Avrupa yakasında en riskli ilçeler hangileri? Hangi ilçeler depreme dayanıklı? İşte İstanbul Avrupa yakası depreme karşı en riskli ve en az riskli olan ilçeler ve deprem risk haritası...

12:14 - 5/12/2023 Salı
Yeni Şafak
İstanbul Avrupa Yakası Riskli İlçeler
İstanbul Avrupa Yakası Riskli İlçeler

İstanbul Anadolu yakası deprem risk haritası, beklenen Marmara depremi öncesinde vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Deprem İstanbul’un tüm ilçeleri için yüksek risk oluşturmakla birlikte; özellikle Adalar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Maltepe, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu ve Sultanbeyli ilçeleri ve yakın mahalleler olası büyük depremden yoğun olarak etkilenecektir.

İstanbul Avrupa Yakasında En Riskli İlçeler

İstanbul Avrupa yakasında en riskli ilçeler şu şekilde sıralanabilir:

Avcılar

Küçükçekmece

Bakırköy

Beylikdüzü

Güngören

Zeytinburnu

Esenyurt

Bayrampaşa

Bahçelievler

Bu ilçeler, Kuzey Anadolu Fay Hattı'na yakın konumda oldukları için deprem riski en yüksek ilçelerdir. Bu ilçelerde bulunan binaların büyük bir kısmı eski ve depreme dayanıklı değildir.

İstanbul Avrupa Yakasında En Az Riskli İlçeler

İstanbul Avrupa yakasında en az riskli ilçeler şu şekilde sıralanabilir:

Sarıyer

Beşiktaş

Şişli

Beyoğlu

Fatih

Eminönü

Bu ilçeler, Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndan uzak konumda oldukları için deprem riski en düşük ilçelerdir. Bu ilçelerde bulunan binaların büyük bir kısmı yeni ve depreme dayanıklı inşa edilmiştir.

Deprem Risk Haritası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'un
nı yayınlamıştır. Bu harita, İstanbul'un deprem riskini ilçelere göre göstermektedir.

Haritaya göre, İstanbul Avrupa yakasında en riskli ilçeler, kırmızı renkle gösterilen ilçelerdir. Bu ilçelerde deprem riski çok yüksektir. sarı renkle gösterilen ilçelerde deprem riski yüksektir. Yeşil renkle gösterilen ilçelerde deprem riski düşüktür.

Deprem Riskini Azaltmak İçin Neler Yapılabilir?

İstanbul'da deprem riskini azaltmak için yapılması gereken bazı şeyler vardır. Bu şeyler şunlardır:

Eski ve depreme dayanıklı olmayan binaların yıkılarak yerine yeni ve depreme dayanıklı binaların yapılması.

Deprem bilincinin artırılması ve insanların depreme hazırlıklı olması.

Deprem anında yapılması gerekenlerin öğretilmesi.

İstanbul, deprem riski yüksek bir şehirdir. Ancak, deprem riskini azaltmak için yapılabilecek bazı şeyler vardır. Bu şeyleri yaparak, olası bir depremde can ve mal kaybını en aza indirebiliriz.



#deprem
#risk haritası
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#avrupa yakası
#fay hattı
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