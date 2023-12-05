İstanbul Anadolu yakası deprem risk haritası , beklenen Marmara depremi öncesinde vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Uzman isimler arasında yer alan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, beklenen İstanbul depremi öncesinde, İstanbul'un en sağlam ve riskli ilçelerini tek tek açıkladı. Peki, İstanbul Anadolu yakasında en sağlam ve riskli ilçeler hangileri? İşte en sağlam ve en riskli ilçelerin listesi.

İstanbul Anadolu yakasında depreme karşı en sağlam ve riskli ilçeler hangileri?

Fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar riskli bölgeler olarak geçiyor.

2023 İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI

İstanbul'da beklenen depreme ilişkin riskli bölgeler haritası uzmanlar tarafından paylaşılıyor.

39 ilçesi bulunan İstanbul'un 2023 deprem risk haritas ı şu şekilde:

İstanbul Fay Hattı Nereden Geçiyor?

İstanbul, Kuzey Anadolu Fay Zonunun (KAFZ) Marmara Denizi içerisinden geçen ana kollarının etkisi altındadır. Kuzey Anadolu Fayının ana kuzey kolu İzmit Körfezi’ne kadar uzanıp Marmara çukurlarından geçerek Ganos Fayı’na ve oradan Ege Denizi’ne ulaşmaktadır. Güney kolu ise İznik Gölü’nün güneyinden geçerek Gemlik Körfezi’ne oradan da güney Marmara’ya ulaşmaktadır.

İSTANBUL'DA DEPREME KARŞI EN SAĞLAM İLÇELER

Şile

Çekmeköy

Beykoz

Ümraniye

Kadıköy

Ataşehir

Sultanbeyli (Yüksek kesimleri iyi)

Sancaktepe (Yüksek kesimleri iyi)

İSTANBUL'DA DEPREME KARŞI RİSKLİ İLÇELER

Silivri ve Tuzla ilçeleri aktif fay hattına yakın olmaları, alüviyon kalınlığının fazla olması ve zemin koşullarının sıvılaşmaya müsait olması gibi sebepler ile depremden yoğun şekilde etkilenebilecek ilçelerdir.

Adalar ilçesi, fay hattına yakınlık ve yapı stoğunun eski olması nedeniyle yüksek risk taşımakla birlikte, nüfus ve yoğunluğunun azlığı, deniz ulaşım imkanlarının açıklığı, trafik problemi olmaması ilçeye ait diğer özellikler olarak ortaya çıkmaktadır. İstanbul Anadolu yakasında depreme karşı riskli ilçeler şöyle:

Maltepe

Pendik

Kartal

Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?

İstanbul, geçmiş yıllarda yaşanan depremler ve yapılan bilimsel araştırmalar neticesinde deprem riski altında olduğunu gösteriyor. Son 23 yıl içinde birçok depremin meydana geldiği şehirde, uzmanlar İstanbul'un büyük bir depremle karşılaşma olasılığının yüksek olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor.

Büyük İstanbul depremi kaç şiddetinde olacak?

Geçmişte 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999 yıllarında meydana gelen depremler, İstanbul'un deprem kuşağında olduğunu ve zaman içinde bu riskin arttığını gösteriyor. Şu an için belirli bir tarih vermek zor olsa da, uzmanlar İstanbul'da 7.2 ila 7.5 arasında şiddetli bir depremin olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor.

Deprem bilimcilerine göre, İstanbul'da olası bir depremin şiddeti 7.0 ila 7.5 arasında olacak. Ancak ne zaman olacağı konusunda kesin bir tahminde bulunmak mümkün değil.

Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi tahmini

Prof. Dr. Naci Görür, yaptığı hesaplamayla beklenen büyük İstanbul depremi için tarih verdi. "1999’dan sonra 30 sene koysanız 2029 olur. Bunu 13 sene aşağı, 13 sene yukarı çekerseniz 2045 ile 2016 olabilir" yorumunda bulundu. Görür, açıklamasının devamında ise, "Biz 2016’ları geçtiğimize göre sonlarındayız" dedi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir programda olası İstanbul depremi için tarih aralığı verdi. Görür, “Bu depremin mutlaka olacağı ve geleceği kesin. Biz depreme hala hazır değiliz” diye konuştu.

Görür, zamanlamanın önemli olmadığına dikkat çekerek “Bu asıl hedeften uzaklaşmak anlamına geliyor. Ben desem ki; 50 sene sonra olacak bizim insanımız ölecek” ifadelerini kullandı.

"Biz 2016’ları geçtiğimize göre sonlarındayız"

Prof. Dr. Görür, “İlla merak ediliyorsa 99’dan sonra 30 sene içerisinde her an olmak kaydıyla Marmara Bölgesi’nde 7’nin üzerinde depremin beklendiği bilimsel verilerle ortaya konuldu. 30 sene desem bunun artı-eksi 13 senesi var tabii. 99’dan sonra 30 sene koysanız 2029 olur. Bunu 13 sene aşağı, 13 sene yukarı çekerseniz 2045 ile 2016 olabilir. Biz 2016’ları geçtiğimize göre sonlarındayız. Bu depremin mutlaka olacağı ve geleceği kesin. Biz depreme hala hazır değiliz” diye konuştu.







