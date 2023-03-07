Türkiye'yi sarsan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından vatandaşlar bulundukları binanın dayanıklılığı konusunda araştırmaya koyuldu. Beklenen olası Marmara depremine karşı İstanbul riskli bir konuma sahip. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar oturduukları yerlerin zemininin sağlam olup olmadığını jeoloji haritasından öğrenebiliyor.

İSTANBUL ZEMİN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğu İstanbul Jeoloji haritası beklenen büyük İstanbul depremi öncesi zeminin jeolojik yapısı hakkında bir fikir vermektir.

OTURDUĞUM EV SAĞLAM MI VE DEPREME DAYANIKLI MI?

Hiç şüphesiz, yanıtı en çok merak edilen sorular arasında, 'Oturduğum yer, ev güvenli mi ve deprem riski var mı?' bulunuyor. Herkesin bildiği gibi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde hizmete sunulan yenilenmiş diri fay hatları haritası ile oturduğunuz yerin, binanın güvenli olup olmadığını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenme imkanına sahipsiniz.

E-DEVLET ÜZERİNDEN DEPREM RİSKİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Belirli aralıklarla Türkiye'nin birçok farklı şehrinde deprem olur. Özellikle gelecekte de yaşanabilecek olası büyük depremler, birçok insanı korkutmakta ve araştırmayı içmektedir. Özellikle deprem riski sorgulama internet üzerinden yapılmakta ve birçok bina açısından detaylı bilgi alınabilmektedir.

- Öncelikle https://tdth.afad.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılmalıdır.

- Bu site üzerinden e-devlet bilgileri ile beraber giriş yapılabilir.

- Türkiye deprem tehlike haritası sayfasına buradan doğrudan bağlantı kurulur.

- Adres sorgulama linkine tıklamak suretiyle gerekli bilgileri buradan yazılabilir.

- İl ve ilçe ile beraber köy ya da mahalle üzerinden bilgiler eksiksiz bir şekilde yazılmalıdır.

BİNA DEPREM TESTİ NASIL YAPILIR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilen kuruluşlar, belediyeler ve özel kurumlar tarafından riskli yapı tespiti yapılmaktadır. Eğer evinizi riskli görüyorsanız bir uzman çağırmalısınız. Gelen kişiler inceleme işlemlerinden sonra binanın taşıyıcı sistemine dayalı bir uygulama başlatırlar. Binanın genel durumu, zeminin analizi, binanın fay hatlarına olan yakınlığı detaylı olarak incelenir. Son olarak binadan karot ve parça alınarak inceleme başlatılır. Kısa süre içerisinde risk raporu elinize ulaşır.







