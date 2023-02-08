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Doğu Anadolu Fay Hattındeki İller- Deprem Risk Haritası 2023

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetli yaşanan depremler Doğu Anadolu fay hattı üzerinde meydana geldi. Yaşanan yıkıcı depremlerin ardından 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin ardından Doğu Anadolu fay hattı üzerinde yer alan iller ve deprem riski olan iller merak kazandı. Türkiye deprem riski bulunan iller, Doğu Anadolu fay hattındaki iller listesi haberimizde.

11:21 . 8/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Doğu Anadolu fay hattı

Doğu Anadolu fay hattı

Türkiye'deki fay hatlarının neler olduğu gündeme geldi. 10 ilimizi etkileyen deprem Doğu Anadolu fay hattında gerçekleşti. Peki, Doğu Anadolu deprem fay hattında hangi iller var? Deprem riski olan iller hangileri? İşte Türkiye deprem risk haritası 2023...

DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEREDEDİR?

Doğu Anadolu Fay Hattı, Türkiye'nin doğusunda olan doğrultu atımlı bir fay hattıdır. Anadolu Levhası ile kuzeye doğru hareket eden Arap Levhası arasındaki dönüşüm tipi tektonik sınırı oluşturur. İki levhanın göreli hareketlerindeki fark, fay boyunca sol yanal harekette kendini gösterir. Doğu ve Kuzey Anadolu fayları, Avrasya Levhası ile devam eden çarpışma nedeniyle sıkıştırılan Anadolu Levhasının batıya doğru hareketini birlikte barındırır.

Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey ucundaki Maraş Üçlü Bitişmesi ile başlayıp Kuzey Anadolu Fayı ile birleştiği Karlıova Üçlü Bitişmesi'nde kuzeydoğu yönünde son bulur.

1939'dan 1999'a kadar bir dizi deprem Kuzey Anadolu Fayı boyunca batıya doğru ilerledi. Ama 1998'den beri Doğu Anadolu Fayı ile ilgili bir seriler de bulunmaktadır. Bunlar 1998 Adana-Ceyhan depremi ile başlamış ve 2003 Bingöl depremi, 2010 Elâzığ depremi, 2020 Elazığ depremi ve 2023 Kahramanmaraş depremini içermektedir.

DOĞU ANADOLU FAY HATTI HANGİ İLLERDEN GEÇİYOR?

Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

TÜRKİYE DEPREM RİSK HARİTASI 2023

Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor.. Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renke olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor. İşte birinci dereceden deprem bölgesi olan iller;

BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt...

İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum...

ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.



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32 dakika önce
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Doğu Anadolu Fay Hattındeki İller- Deprem Risk Haritası 2023
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