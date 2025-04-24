İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında hazırlanan "Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"nda analiz edilen Ümraniye ilçesinde 7,5 büyüklüğündeki bir depremde ortalama 42 civarında can kaybı meydana gelebileceği, yaklaşık 17 kişinin ağır yaralanabileceği belirtildi. Ataşehir ilçesinde olası depreme karşı hasar alabilecek bina sayısı ortaya çıktı.

ATAŞEHİR DEPREM BÖLGESİNDE Mİ?

Kahramanmaraş depreminden sonra gözler İstanbul'a çevirldi. Bunun akabinde de, ilçe ilçe ve mahalle mahalle deprem riski haritası İBB tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Bu ilçeler arasında Üsküdar, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleri deprem riski ve dayanıklılık haritası da yer alıyor.

ATAŞEHİR DEPREM OLASILIK RAPORU

7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Ataşehir’deki binaların ortalama

%63’ünün hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama %24’ünün hafif, %10’unun orta, %2’sinin ağır ve %1’inin de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir.

Ataşehir’de, analiz edilen toplam bina sayısı 27.583’tür. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir. Öte yandan, orta hasarlı binaların da onarım yerine yıkılıp yeniden inşası çoğunlukla daha uygundur. Senaryo depreminde, Ataşehir’deki binaların ortalama %12’sinin (yaklaşık 3.350 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 24.233 binanın ise, hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir.

İSTANBUL FAY HATTI HARİTASI

İstanbul'un Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca Kumburgaz fayının da İstanbul için tehlikeli olduğu söyleniyor.





Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi açıklarına uzanan fay hattı (batı segmenti) boyunca yapılan ölçüm sonuçlarına göre bu alandaki deprem riski Silivri'den-Büyükçekmece açıklarına uzanan orta segmentten daha düşük olarak yorumlanabilir.

Uzmanlara göre; İstanbul'daki yapıların yaşına bakıldığından en yaşlı ilçe olarak Beyoğlu'ndan sonra ikinci sırada gelen Fatih (Tarihi Yarımada) depremden en fazla etkiyi görecek ilçe olarak öne çıkıyor. Fatih'in yanı sıra Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi, Avcılar, Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri, Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi, Kumburgaz ile Silivri'nin yanı sıra Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi de olası depremden ciddi şekilde etkilenecek.







