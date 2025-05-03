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Bahçelievler'de yıkımı yapılan binanın balkonu deprem esnasında çöktü

Bahçelievler'de yıkımı yapılan binanın balkonu deprem esnasında çöktü

13:493/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
IHA
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Bahçelievler'de yıkımı yapılan binanın balkonu çöktü
Bahçelievler'de yıkımı yapılan binanın balkonu çöktü

İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında daha önce tahliye edilen ve yıkım çalışmaları devam eden binanın balkonu Tekirdağ'da meydana gelen ve İstanbul'da hissedilen 3,7 büyüklüğündeki deprem esnasında çöktü. Çökme esnasında 1 kişi yaralanırken bölgeye ekipler sevk edildi.

İstanbul Bahçelievler'de yıkım kararı olan 7 katlı bir binanın 2 balkonu deprem esnasında çöktü. Çökme sırasında balkondan düşen parçalar nedeniyle sokaktan geçen bir kişi yaralandı. Balkondan kopan parçaların vatandaşın üzerine düştüğü o anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Bahçelievler Siyavuspaşa Mahallesi Fındık Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm projesi kapsamında daha önce boşaltılan 7 katlı binanın yıkım çalışmaları yapılıyordu. O esnada Tekirdağ'da 3.7 büyüklüğünde İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi ve binanın 2 balkonunda çökme oldu. Çökme esnasında balkondan kopan parçalar yoldan geçen vatandaşların üzerine düştü. Vatandaşlardan biri olay esnasında kaçarken üzerinde balkonlardan kopan parçalar düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Zabıta ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Binadan kopan parçaların düştüğü ve kaçmaya çalışan vatandaşın o anları kameraya yansıdı.

Olayı gören sokak sakini Metin Örnek, "Hurdacılar burada oturuyorlar. Deprem anında yukarıdan iki balkon birden çöktü. 1 yaralı var. Hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunu bilmiyoruz" dedi.

Ekiplerin bölgede incelemeleri sürüyor.



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