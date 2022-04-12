İstanbul'daki FETÖ operasyonunda yakalanan 20 şüpheliden 7'si tutuklandı

İYİ Partili Çıray'dan sınırları zorlayan Mansur Yavaş çıkışı: Erdoğan var bu işlerin arkasında

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın “Benim cumhurbaşkanı adayım Yavaş” çıkışını yapması ve ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ise, “Benim bilgim ve rızam dışında. Böyle bir hedefim yok” cevabını vermesi Millet İttifakı'nın adaylık kamaşasının hala devam ettiğini gösterirken, İYİ Partili Aytun Çıray'dan ise skandal bir açıklama geldi. Çıray, Mansur Yavaş isminin konuşuluyor olmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlayarak, 'Sayın Erdoğan var bu işlerin arkasında' ifadelerini kullandı.



