İstanbul'daki lükse otelde yangın paniği: Misafirler tahliye edildi

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Kalamış semtinde bulunan bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, otelde konaklayan misafirler tahliye edildi.

Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi Fener Kalamış Caddesi'nde bulunan lüks bir otelin çatı kısmında saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çatının büyük bölümünü kapladı.

Ölü ve yaralı yok

Otelde konaklayan misafirler tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatı katına merdiven aracı ile müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak yangın nedeniyle oluşan trafiği alternatif yollara yönlendirdi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre yaralı veya can kaybı yaşanmazken, otelin çatı kısmında hasar oluştu. Olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıkış kaynağı ile ilgili çalışma başlattı.

Vatandaşlarda büyük panik

Olayla ilgili konuşan Ahmet Ertosun "Ben bisikletimle sahilden dönüyordum. Burada yangın çıktığını gördüm. Kalabalığı gördüm, sonra itfaiyeler geldi. Herhalde ölü, yaralı yok. Yangının neden çıktığını bilmiyorum. Buradan geçerken baktım. Tam ne olduğunu bilmiyorum olay yerine polis ve itfaiye geldi. Hemen müdahale ettiler. İnşallah bir yaralı, ölü yoktur. Çatı katının olduğu yerde iki mekan var. Mekanlardan birinde bir problem var diye düşünüyorum. İnşallah kalabalık değildir içerisi" dedi.







