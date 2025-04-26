İstanbul'daki okullarda ders programında değişiklik: İlk ders 'Afet Farkındalığı Eğitimi' olacak

İstanbul'da 23 Nisan'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından eğitime ara verilmişti. 28 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek olan eğitim programında ise değişikliğe gidildi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce pazartesi günü ilk dersin "Afet Farkındalık Eğitimi" olarak işlenmesine karar verildi.
Afet Farkındalığı Eğitimi dersinin amacı
Yentür, 28 Nisan Pazartesi günü şehirdeki tüm resmi ve özel okullarda ilk dersin "Afet Farkındalığı Eğitimi" olarak belirlediklerini aktararak, "Buradaki temel amacımız, meydana gelebilecek afetlerle ilgili olarak en önemli hususun eğitim olduğunu vurgulamak. Bilinçlendirme çalışmalarıyla hem afet risklerini azaltmayı hem de afetlere karşı hazırlıklı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Eğitim ve öğretim sürecimizin doğal bir parçası olarak afet bilincini sürekli canlı tutuyoruz. Pazartesi günü öğretmenlerimizle birlikte çocuklarımızın afet öncesi, anı ve sonrasında alınabilecek önlemleri öğrenmelerini sağlayacak bir farkındalık çalışması yapacağız." ifadelerini kullandı.
Afetlere karşı bilinç kazandırma hedefi
"Bundan sonraki süreçte yıl sonuna kadar tüm Okul Aile Birliği başkanlarımızı ve yönetim kurulu üyelerimizi, Milli Eğitim Bakanlığımızın Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Afet Farkındalığı Eğitimi' modülüne dahil edeceğiz. 16 saatlik bu sertifikalı programla ailelerimizi de afetlere karşı daha bilinçli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Eğitim camiası olarak, afet gibi olağanüstü durumlarda her zaman tek yürek olmayı başaran güçlü bir aile olduğumuzu unutmadan çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."