İstanbul'daki su zammının görünmeyen yüzü: CHP yüzde 35'lik zam teklif etti, AK Parti fahiş oranı reddetti

İBB Meclis İSKİ Genel Müdürlüğü Temmuz ayı Genel Kurulunda yüzde 12.6 oranındaki su zammı teklifi kabul edildi.
İstanbul'da suya zam yapılmasını sosyal medya üzerinden değerlendiren Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu şu ifadeleri kullandı:
CHP'li İBB yönetimini teklif ettiği %35'lik su zammını İBB AK Parti ve MHP grupları olarak fahiş buluyor, kabul etmiyoruz. Biz bu su zammını istemezdik ancak İSKİ'nin istediği zamma alternatif olarak Türkiye enflasyon ortalaması olan %12,5'lik zammı sunduk.
CHP'li İBB yönetimini teklif ettiği %35'lik su zammını İBB AK Parti ve MHP grupları olarak fahiş buluyor, kabul etmiyoruz
Biz bu su zammını istemezdik ancak İSKİ'nin istediği zamma alternatif olarak Türkiye enflasyon ortalaması olan %12,5'lik zammı sunduk. pic.twitter.com/26o5ZY0mdi
CHP'li İBB yönetimini teklif ettiği %35'lik su zammını İBB AK Parti ve MHP grupları olarak fahiş buluyor, kabul etmiyoruz