İstanbul'daki su zammının görünmeyen yüzü: CHP yüzde 35'lik zam teklif etti, AK Parti fahiş oranı reddetti İstanbul'da İBB tarafından suya yapılan zammın ardından başka bir hikaye çıktı. Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, aslında CHP'li İBB yönetiminin suya yüzde 35 oranında zam teklif ettiğini, kendilerinin bu fahiş oranı kabul etmeyerek yüzde 12,5 oranında bir zam sunduklarını belirtti.

Haber Merkezi 16 Temmuz 2020, 20:55 Son Güncelleme: 16 Temmuz 2020, 20:55 Yeni Şafak