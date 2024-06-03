İstanbullu imam hatip öğrencilerinden Kudüs Bildirisi: Ey İsrail seni çöplüğün en derinlerine göndereceğiz

"Bugün 100 yıldır coğrafyamızı işgal eden, bölen, parçalayan, kan döken emperyalistlerin devam eden zulümlerine karşı duruşumuzun bir ifadesi olarak buradayız. Refah'ta yüzlerce ailenin evi yakıldı, çocuklar parçalandı, anneler, babalar öldürüldü. Acımasız katiller, güvenli bölge olarak addedilen Refah'ı vurdular. Ne erzak ne yardım ne de bir kelam yeter oradaki acıyı anlatmaya. Bir anne çocuğunun parçalarını yerden topladı. Bir baba enkazın altından yanan çocuğunu çıkardı. Ne ahlak kaldı ne izan kaldı ne nizam. Bütün insanlık sınıfta kaldı. Bütün adalet yerle yeksan oldu, bütün insan hakları yerin dibine battı. Orada bir çocuk açlıktan ölürken tüm kuruluşlar cehennemin dibine battı."