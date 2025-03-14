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İstanbullu merkezden uzaklaştı

İstanbullu merkezden uzaklaştı

04:0014/03/2025, Cuma
G: 14/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İLKE Vakfı’nın İstanbul’un 39 ilçesinin sosyoekonomik görünümüne ilişkin raporunda, nüfusun merkez ilçelerden uzaklaşıp, Beylikdüzü, Esenyurt ile Başakşehir gibi daha uzak ilçelerde arttığı belirtildi.

İlim Kültür Eğitim Vakfı (İLKE), İstanbullunun merkezden uzak ilçelere yerleştiğini raporlaştırdı. İLKE Vakfı, İstanbul’un 39 ilçesi arasındaki mevcut kentleşme dinamiklerini, göç hareketlerini, mekansal dönüşüm süreçlerini ve bunların ilçeler üzerindeki etkileri incelendi.


BEYLİKDÜZÜ’NDE YÜZDE 67 ARTIŞ

İnceleme sonrası hazırlanan raporda öne çıkan verilerden ilkinin nüfus hareketliliği olduğuna dikkat çeken İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sait Öner, “Fatih, Kadıköy, Şişli gibi ilçelerde bir nüfus azalması söz konusu. Nüfus buralarda azalmışken çeper ilçelere doğru hızlı bir şekilde artış seyri gösteriyor. Örneğin Beylikdüzü'nde nüfusun son 10 yılda yüzde 67 oranında arttığını görüyoruz. Yine Esenyurt, Başakşehir gibi ilçelerde nüfusun hızlı arttığını görmekteyiz. Fatih'te ise nüfusun yüzde 16 oranında düştüğü verilere yansıdı.” diye konuştu.


BİR ÖĞRETMENE 44 ÖĞRENCİ

Eğitim hizmetlerinin sosyoekonomik ve gelir düzeyi düşük olan ilçelerde ortalamanın altında kaldığı bilgisini veren Öner, “Bunun nüfusla da bir ilgisi olduğunu görüyoruz. Devlet ilkokullarına baktığımızda Kadıköy’de 17 öğrenciyle bir öğretmen ilgileniyorken Esenyurt'ta bu sayının 44'e çıktığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.


#İstanbul
#taşınma
#merkez

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