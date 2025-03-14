İstanbullu merkezden uzaklaştı

İnceleme sonrası hazırlanan raporda öne çıkan verilerden ilkinin nüfus hareketliliği olduğuna dikkat çeken İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sait Öner, “Fatih, Kadıköy, Şişli gibi ilçelerde bir nüfus azalması söz konusu. Nüfus buralarda azalmışken çeper ilçelere doğru hızlı bir şekilde artış seyri gösteriyor. Örneğin Beylikdüzü'nde nüfusun son 10 yılda yüzde 67 oranında arttığını görüyoruz. Yine Esenyurt, Başakşehir gibi ilçelerde nüfusun hızlı arttığını görmekteyiz. Fatih'te ise nüfusun yüzde 16 oranında düştüğü verilere yansıdı.” diye konuştu.