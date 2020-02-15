Gündem İstanbullular dikkat 24 saat süreyle su kesintisi
İSTANBUL

İstanbullular dikkat: 24 saat süreyle su kesintisi

Çeliktepe-Ayazağa, Çeliktepe-Seyrantepe-4. Levent isale hattında gerçekleştirilecek olan zorunlu bakım-onarım çalışmaları sebebiyle 18 Şubat Salı günü 10.00 ile 19 Şubat Çarşamba günü 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle sular kesilecek.

Haber Merkezi İHA
Kağıthane, Sarıyer ve Beşiktaş'ın bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacak.
Kağıthane, Sarıyer ve Beşiktaş'ın bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan duyuruya göre, Çeliktepe - Ayazağa, Çeliktepe - Seyrantepe - 4. Levent isale hattında gerçekleştirilecek olan zorunlu bakım - onarım çalışmaları sebebiyle 18 Şubat Salı günü 10.00 ile 19 Şubat Çarşamba günü 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle sular kesilecek.

  • Su alamayacak bölgeler:
  • Kağıthane ilçesi: Çeliktepe, Emniyet Evleri, Sultan Selim (Sanayi), Yeşilce, Seyrantepe ve Şirintepe Mahalleleri.
  • Sarıyer ilçesi: Ayazağa, Huzur, Maslak, Pınar, Poligon, Reşitpaşa, İstinye, Emirgan, Darüşşafaka, Cumhuriyet, PTT Evleri, Tarabya, Kireçburnu, Kocataş, Büyükdere, Yenimahalle ve Maden Mahalleleri’nin üst kotları ile Garipçe, Rumeli Feneri, Bahçeköy Merkez, Bahçeköy Kemer, Zekeriyaköy, Demirciköy, Uskumruköy, Kumköy(Kilyos), Gümüşdere ve Kısırkaya Mahallelerinin tamamı.
  • Beşiktaş ilçesi: Konaklar ve Levent Mahalleleri.
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