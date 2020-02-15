İstanbullular dikkat: 24 saat süreyle su kesintisi

Kağıthane, Sarıyer ve Beşiktaş'ın bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan duyuruya göre, Çeliktepe - Ayazağa, Çeliktepe - Seyrantepe - 4. Levent isale hattında gerçekleştirilecek olan zorunlu bakım - onarım çalışmaları sebebiyle 18 Şubat Salı günü 10.00 ile 19 Şubat Çarşamba günü 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle sular kesilecek.