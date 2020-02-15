İstanbullular dikkat: 24 saat süreyle su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan duyuruya göre, Çeliktepe - Ayazağa, Çeliktepe - Seyrantepe - 4. Levent isale hattında gerçekleştirilecek olan zorunlu bakım - onarım çalışmaları sebebiyle 18 Şubat Salı günü 10.00 ile 19 Şubat Çarşamba günü 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle sular kesilecek.
- Su alamayacak bölgeler:
- Kağıthane ilçesi: Çeliktepe, Emniyet Evleri, Sultan Selim (Sanayi), Yeşilce, Seyrantepe ve Şirintepe Mahalleleri.
- Sarıyer ilçesi: Ayazağa, Huzur, Maslak, Pınar, Poligon, Reşitpaşa, İstinye, Emirgan, Darüşşafaka, Cumhuriyet, PTT Evleri, Tarabya, Kireçburnu, Kocataş, Büyükdere, Yenimahalle ve Maden Mahalleleri’nin üst kotları ile Garipçe, Rumeli Feneri, Bahçeköy Merkez, Bahçeköy Kemer, Zekeriyaköy, Demirciköy, Uskumruköy, Kumköy(Kilyos), Gümüşdere ve Kısırkaya Mahallelerinin tamamı.
- Beşiktaş ilçesi: Konaklar ve Levent Mahalleleri.