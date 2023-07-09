|
Gündem

İstanbullular dikkat: Bugün bu yollar trafiğe kapalı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada yarın İstanbul'da trafiğe kapalı olacak yollar duyuruldu. İzin gününde dışarıya çıkmaya hazırlanan vatandaşlar ise hangi yolların kapalı olduğunu merak ediyor. 15 Temmuz Vatan Koşusu 9 Temmuz Pazar günü düzenlenecek. Sabah saat 06.00'dan itibaren ise bazı yollar araç girişine kapalı olacak. Alternatif güzergahlar ise belli oldu

08:29 . 9/07/2023 Pazar
Diğer
Arşiv

Arşiv

İstanbul'da düzenlenecek 15 Temmuz Vatan koşusu sebebiyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları ve kapalı yolları açıkladı. Vatan koşusu sebebiyle 9 Temmuz Pazar günü sabah saat 06.00'dan itibaren açıklanan yollara araç giriş çıkışı yasak olacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamayla araç sahiplerini uyardı. Çengelköy meydanından yalı boyu caddesi köprü katılım istikametine tek yön kapatılacak. Bu istikameti kullanamayacak sürücüler ise Üsküdar Güzeltepe Caddesi'ni kullanabilirler.

Hangi yollar trafiğe kapalı?

Pazar günü hafta sonu iznini erkenden yola çıkarak değerlendirmek isteyenler yarın kapalı olacak yolları araştırıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan Açıklama şu şekilde; “09.07.2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan '15 Temmuz Vatan Koşusu' etkinliği ile ilgili Üsküdar ilçesinde trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir.

06.00 itibariyle Kapatılacak Yollar

Çengelköy meydandan yalı boyu caddesi köprü katılım istikametine tek yön kapatılacak

Alternatif Yollar

Üsküdar Güzeltepe Caddesi”



#İstanbul
#Üsküdar
#Çengelköy
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Peugeot sıfır 2. el benzinli ve dizel fiyatları son durum