İstanbullular dikkat: Bugün bu yollar trafiğe kapalı

İstanbul'da düzenlenecek 15 Temmuz Vatan koşusu sebebiyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları ve kapalı yolları açıkladı. Vatan koşusu sebebiyle 9 Temmuz Pazar günü sabah saat 06.00'dan itibaren açıklanan yollara araç giriş çıkışı yasak olacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamayla araç sahiplerini uyardı. Çengelköy meydanından yalı boyu caddesi köprü katılım istikametine tek yön kapatılacak. Bu istikameti kullanamayacak sürücüler ise Üsküdar Güzeltepe Caddesi'ni kullanabilirler.