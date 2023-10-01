İstanbullular dikkat: Bugün bu yollar trafiğe kapatılacak

Bu kapsamda, İshakpaşa Caddesi, Şadırvan Sokağı, Ağırkapı Caddesi ve Reşadiye Caddesi ile bunlara çıkan tüm sokak ve caddeler, Kennedy Caddesi Samatya varyant ile Kennedy Caddesi Sirkeci meydan arası ve bu istikamete çıkan tüm sokak ve caddeler, Ragıp Gümüşpala Caddesi Cemil Birsel Caddesi kavşağından itibaren Sirkeci istikameti ve bu istikamete çıkan tüm sokak ve caddeler, Galata Köprüsü Beyoğlu istikameti ve bu istikamete çıkan tüm sokak ve caddeler, 08.00'de trafiğe kapatılacak.