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İSTANBUL

İstanbullular dikkat: Bugün trafiğe kapatılacak yolları valilik açıkladı

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bazı yollar 8 Mayıs Pazar günü trafiğe kapatılacak.

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Haber Merkezi AA
​İstanbullular dikkat: Bugün trafiğe kapatılacak yolları valilik açıkladı
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İstanbul Valiliği, 8 Mayıs Pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenecek Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

Valilik açıklamasına göre, Yenikapı Miting Alanı'nda bugün gerçekleştirilecek Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları kapsamında saat 11.00 itibarıyla program bitimine kadar Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan cadde ve sokaklar, Namık Kemal Caddesi'ne bağlantıya uygun noktalardan geçici olarak trafiğe kapatılacak.

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