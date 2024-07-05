İstanbullular dikkat: Sağanak etkili olacak

Meteoroloji tarafından İstanbul dahil olmak üzere 14 şehrimiz için sarı uyarı yapıldı. Bu iller şunlar:

Amasya, Bartın, Bilecik, Bolu, Bursa, Çorum, Düzce, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Zonguldak.