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İstanbullular dikkat: Sağanak etkili olacak

Mega kent İstanbul dahil olmak üzere 14 il için sarı uyarı verildi. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.

Lokman Özdemir
07:31 - 5/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
5 Temmuz Türkiye uydu görüntüsü
5 Temmuz Türkiye uydu görüntüsü

Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde uzun süren sıcak hava dalgası yerini yağışlı bir havaya bırakıyor.


Meteoroloji tarafından İstanbul dahil olmak üzere 14 şehrimiz için sarı uyarı yapıldı. Bu iller şunlar:
Amasya, Bartın, Bilecik, Bolu, Bursa, Çorum, Düzce, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Zonguldak.

Sağanak yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, şiddetli rüzgarlar ve yerel dolu risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.



Hava sıcaklıkları cuma ve cumartesi azalacak


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kuzey, iç ve doğu kesimlerde uzun süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cuma ve cumartesi günleri azalacağı belirtiliyor.



Bu dönemde kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar genellikle mevsim normalleri civarında olacak. Ancak cumartesi gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak tekrar artış göstereceği ve kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor.








#Hava durumu
#İstanbul
#meteoroloji
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