İstanbullular dikkat: Sağanak etkili olacak

Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde uzun süren sıcak hava dalgası yerini yağışlı bir havaya bırakıyor.
Sağanak yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, şiddetli rüzgarlar ve yerel dolu risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.
Hava sıcaklıkları cuma ve cumartesi azalacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kuzey, iç ve doğu kesimlerde uzun süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cuma ve cumartesi günleri azalacağı belirtiliyor.
Bu dönemde kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar genellikle mevsim normalleri civarında olacak. Ancak cumartesi gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak tekrar artış göstereceği ve kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor.