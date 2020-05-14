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Gündem İstanbullular güne sisle uyandı Sürücüler uyarıldı
İSTANBUL

İstanbullular güne sisle uyandı: Sürücüler uyarıldı

İstanbul’da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Tarihi Topkapı Surları ve Süleymaniye’den görüntülenen sis, işe giden vatandaşları ise olumsuz etkiledi.

Haber Merkezi İHA

İstanbul’da sabahın ilk ışıklarıyla etkili olan sis, işe giden vatandaşları olumsuz etkiledi. Özellikle Avrupa Yakası’nda etkili olan sis nedeniyle sürücüler uyarıldı.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

İstanbul’da sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi.
Yüksek kesimlerde etkisini gösteren sis, özellikle Topkapı Surları çevresinde, E-5 Karayolu’nda ve Süleymaniye’de de etkili oldu. Galata Kulesi ve Boğazı etkisi altına alan sis, güzel görüntüler oluşturdu.
Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis, işe giden vatandaşları ve sürücüleri olumsuz etkili oldu. Görüş mesafesini olumsuz etkilediği görüldü.

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