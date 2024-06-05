|
Gündem

İstanbullular yarına dikkat: 5 ilçede 15 saatlik su kesintisi yapılacak

İstanbul'un bazı ilçelerinde terfi merkezindeki yenileme çalışmaları nedeniyle yarın saat 09.00'dan 00.00'a kadar su verilemeyecek. İSKİ kesintinin yapılacağı ilçeleri ve mahalleleri açıkladı.

14:48 - 5/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:10 - 5/06/2024 Çarşamba
AA
İstanbul 5 ilçesinde su kesintisi yapılacak.
İstanbul 5 ilçesinde su kesintisi yapılacak.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Beşyüzevler Terfi Merkezi'nde yenileme çalışması yapılacak.

Çalışmalardan dolayı Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa ve Esenler'de bazı mahallelere yarın saat 09.00 ila 00.00 saatleri arasında 15 saat su verilemeyecek.
Kesinti yapılacak mahalleler ise şöyle sıralandı:
"
Gaziosmanpaşa
ilçesinde Barbaros Hayrettin Paşa, Fevzi Çakmak, Mevlana, Karadeniz, Karayolları, Hürriyet, Kazım Karabekir, Yenimahalle mahalleleri.
Eyüpsultan
ilçesinde Akşemsettin, Alibeyköy Merkez üst kotları, Çırçır, Karadolap, Yeşilpınar mahalleleri.
Sultangazi
ilçesinde Cumhuriyet, Esentepe, Gazi, Sultan Çiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre, Zübeyde Hanım, 50. Yıl, 75. Yıl mahalleleri.
Bayrampaşa
ilçesinde Kocatepe, Cevat Paşa, Yıldırım Mahallesi'nin bir bölümü.
Esenler
ilçesinde Oruç Reis Mahallesi'nin bir kısmı."


#İSKİ
#İstanbul
#kesinti
#su
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
LGS sınav görevi ücreti ne zaman hesaplara yatacak 2024? MEB gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmen sınav görevli ücreti ödeme tarihleri