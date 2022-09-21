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İSTANBUL

İstanbulluların metrobüs çilesi bitmiyor: Acıbadem'de ilerleyen aracın motor kısmında yangın çıktı

İstanbul'da her gün yaşanan metrobüs arızaları vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Kadıköy Acıbadem metrobüs durağı yakınlarında ilerleyen bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular dumanların yükseldiği araçtan kendilerini dışarıya atarken, yangın yapılan müdahale ile söndürüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulluların metrobüs çilesi bitmiyor: Acıbademde ilerleyen aracın motor kısmında yangın çıktı
İstanbul/Acıbadem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi arızalanan, yolda kalan toplu ulaşım araçları nedeniyle vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. İstanbul'da bitmek bilmeyen metrobüs arızalarına bugün bir yenisi daha eklendi.

METROBÜSÜN MOTORU BİR ANDA YANMAYA BAŞLADI

Kadıköy Acıbadem metrobüs durağı yakınlarında ilerleyen bir metrobüsün motor kısmında bir anda yangın çıktı. Yolcular, alevlerin yükseldiği araçtan kendilerini dışarıya atarken yangın yapılan müdahale ile söndürüldü.

O anlar o sırada yoldan geçen bir aracın sürücüsü tarafından görüntülendi.

İstanbulluların metrobüs çilesi bitmiyor: Acıbadem'de ilerleyen aracın motor kısmında yangın çıktı
OYNAT 00:31
İstanbulluların metrobüs çilesi bitmiyor: Acıbadem'de ilerleyen aracın motor kısmında yangın çıktı
İstanbul'da her gün yaşanan metrobüs arızaları vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Kadıköy Acıbadem metrobüs durağı yakınlarında ilerleyen bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular dumanların yükseldiği araçtan kendilerini dışarıya atarken, yangın yapılan müdahale ile söndürüldü.


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