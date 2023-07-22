İstanbulluya ulaşım çile

İstanbullunun trafik, toplu taşıma ve taksi problemi son bulmuyor. Şehrin kalabalığı, toplu taşıma hizmetlerinin yetersiz olması halkı canından bezdirmiş durumda. Özellikle taksi bulmakta büyük sorun yaşayan İstanbul halkı için 30 Kasım 2022’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kent genelinde çalışan ve ihtiyaç fazlası olduğu düşünülen 1803 minibüs ile 322 taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi kararı alındı. Minibüslerin 8+1 taksi dönüşümü ile İstanbul’da taksi sorunun çözülmesi hedeflense de işler planlandığı gibi gitmedi.

Minibüs şoförlerinin taksici olabilmesinin önünü açan kararın üzerinden 8 ay geçmesine karşın söz konusu araçlarda yalnızca 402 tanesi hizmet vermeye başladı. Bu uygulamayla birlikte İstanbul’da hizmet veren 12 minibüs hattı da temelli olarak kapatıldı. Halihazırda ulaşım konusunda sıkıntılar yaşayan halk ise kapatılan minibüs hatları, toplu taşıma seferlerindeki yetersizlik ve taksi bulamamaktan şikayetçi. Hatların kapatılmasından mağdur olan binlerce vatandaşın, yeni çözüm yolları aradığı bildiriliyor. Öte yandan İBB geçtiğimiz günlerde 2022 yılında taksi ile alakalı 80 bin 288 şikayet alındığını açıklamıştı. Başvuruların yarısından fazlasının ise ‘yol ve yolcu seçme’ sorunundan kaynaklandığı, sadece taksi sayısının değil, hizmet kalitesi ve niteliğinde vatandaşların problem yaşadığı belirtilmişti.