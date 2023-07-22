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İstanbulluya ulaşım çile

12 minibüs hattını kapatan, bin 125 minibüs ve dolmuşu taksiye çevirme vaadiyle seferden kaldıran İBB, İstanbulluları yaz sıcaklarında trafik çilesine mahkum etti. Sefer sıklığı azaltılan otobüslere binemeyen vatandaş, ne minibüs bulabiliyor ne de taksi.

Neslihan Önder
04:00 . 22/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İBB, 12 minibüs hattını temelli olarak kapattı ve bin 803 minibüs ile 322 taksi dolmuşu taksiye dönüştürdü.

İBB, 12 minibüs hattını temelli olarak kapattı ve bin 803 minibüs ile 322 taksi dolmuşu taksiye dönüştürdü.

İstanbullunun trafik, toplu taşıma ve taksi problemi son bulmuyor. Şehrin kalabalığı, toplu taşıma hizmetlerinin yetersiz olması halkı canından bezdirmiş durumda. Özellikle taksi bulmakta büyük sorun yaşayan İstanbul halkı için 30 Kasım 2022’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kent genelinde çalışan ve ihtiyaç fazlası olduğu düşünülen 1803 minibüs ile 322 taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi kararı alındı. Minibüslerin 8+1 taksi dönüşümü ile İstanbul’da taksi sorunun çözülmesi hedeflense de işler planlandığı gibi gitmedi.


80 BİN ŞİKAYETE ÇÖZÜM YOK

Minibüs şoförlerinin taksici olabilmesinin önünü açan kararın üzerinden 8 ay geçmesine karşın söz konusu araçlarda yalnızca 402 tanesi hizmet vermeye başladı. Bu uygulamayla birlikte İstanbul’da hizmet veren 12 minibüs hattı da temelli olarak kapatıldı. Halihazırda ulaşım konusunda sıkıntılar yaşayan halk ise kapatılan minibüs hatları, toplu taşıma seferlerindeki yetersizlik ve taksi bulamamaktan şikayetçi. Hatların kapatılmasından mağdur olan binlerce vatandaşın, yeni çözüm yolları aradığı bildiriliyor. Öte yandan İBB geçtiğimiz günlerde 2022 yılında taksi ile alakalı 80 bin 288 şikayet alındığını açıklamıştı. Başvuruların yarısından fazlasının ise ‘yol ve yolcu seçme’ sorunundan kaynaklandığı, sadece taksi sayısının değil, hizmet kalitesi ve niteliğinde vatandaşların problem yaşadığı belirtilmişti.


Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na 'gizli toplantı' tepkisi: İstanbul için 200 toplantı yaptın mı?
Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na 'gizli toplantı' tepkisi: İstanbul için 200 toplantı yaptın mı?

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul'u unutan İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İmamoğlu'nun kendi siyasi çıkarları için 50 günde 200 toplantı yaptığını belirten Göksu, "Aynı İBB Başkanı, İstanbul'un en hayati konusu olan deprem için İBB Meclisi'ndeki özel oturuma bile katılmadı." diye konuştu. AK Parti'nin vizyonu karşısında İmamoğlu'nun paniklediğini ve krize girdiğini vurgulayan Göksu, "İmamoğlu, İstanbullulara hesap vermeden kaçmak istiyor. İstanbullulara soruyorum 4,5 yılda dün kötüydü bugün iyi oldu dedikleri bir husus var mı?" dedi.

#İstanbul
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#taksi
#minibüs
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