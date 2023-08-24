İstanbulluyu çileden çıkaran İBB'nin yeni projesi: Tapınak taşımak

Bakireler Tapınağı taşındı
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği iddia edilen İstanbul'da hizmet görmeyen vatandaşlar metro, otobüs ve metrobüslerde yaşanan aksaklıklarla canından bezmiş durumda.
Hemen hemen her gün toplu ulaşımda yolda kalan, arıza yapan, yanan, gelmeyen araçlar İstanbulluyu çileden çıkarırken İBB ise heykel dikmeyi ve tapınak taşımayı 'hizmet' olarak sunmaya devam ediyor.
"Bakireler Tapınağı'nı taşıdık"
Son günlerde ise toplu taşıma sorunlarının zirve yaptığı İstanbul'da İBB, Süreyya Plajı'nda yer alan Bakireler Tapınağı anıtını yeni yerine taşıdı.
Maltepe Sahili’nde Turgut Özal Bulvarı başlangıcında duran 1947'de yapılan anıt evsizler tarafından tahrip edildiği gerekçesiyle bulunduğu bölgeden alındı.
İlk yapıldığında kıyıdan 50 metre açıkta denizin içine yerleştirilen anıt 70'li yıllarda şehirleşmeyle birlikte kara ile birleşti.
İBB'nin öncülüğünde başlatılan çalışmalar kapsamında anıt bulunduğu yerden taşınarak, sahildeki sosyal alana yerleştirildi.