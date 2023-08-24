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İstanbulluyu çileden çıkaran İBB'nin yeni projesi: Tapınak taşımak

Mega kentte hemen hemen her gün toplu ulaşımda yaşanan aksaklıklar vatandaşı canından bezdirirken CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB ise heykel ve tapınak dikmekle meşgul. Son olarak Maltepe'de Süreyya Plajı'ndaki Bakireler Tapınağı, bulunduğu yerden kaldırılarak sahildeki yeşil alana yerleştirildi.

11:25 . 24/08/2023 Perşembe
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Bakireler Tapınağı taşındı

Bakireler Tapınağı taşındı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği iddia edilen İstanbul'da hizmet görmeyen vatandaşlar metro, otobüs ve metrobüslerde yaşanan aksaklıklarla canından bezmiş durumda.

Hemen hemen her gün toplu ulaşımda yolda kalan, arıza yapan, yanan, gelmeyen araçlar İstanbulluyu çileden çıkarırken İBB ise heykel dikmeyi ve tapınak taşımayı 'hizmet' olarak sunmaya devam ediyor.

"Bakireler Tapınağı'nı taşıdık"

Son günlerde ise toplu taşıma sorunlarının zirve yaptığı İstanbul'da İBB, Süreyya Plajı'nda yer alan Bakireler Tapınağı anıtını yeni yerine taşıdı.

Maltepe Sahili’nde Turgut Özal Bulvarı başlangıcında duran 1947'de yapılan anıt evsizler tarafından tahrip edildiği gerekçesiyle bulunduğu bölgeden alındı.

İlk yapıldığında kıyıdan 50 metre açıkta denizin içine yerleştirilen anıt 70'li yıllarda şehirleşmeyle birlikte kara ile birleşti.

İBB'nin öncülüğünde başlatılan çalışmalar kapsamında anıt bulunduğu yerden taşınarak, sahildeki sosyal alana yerleştirildi.


İstanbul metrolarında çalışmayan yürüyen merdiven ve asansör sorunu sürüyor
İstanbul metrolarında çalışmayan yürüyen merdiven ve asansör sorunu sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), metro ve metrobüs duraklarında çalışmayan 86 yürüyen merdiven ve 4 asansör megakentte gün içinde onlarca sorun ile boğuşan İstanbulluların toplu taşımada yaşadıkları sıkıntıları daha da çekilmez hale getiriyor. Nüfusu 16 milyonu aşan İstanbul'da iş, okul başta olmak bir yerden bir yere gitmenin en hızlı yolu kuşkusuz toplu taşıma. Otobüs, vapur, metro, metrobüs, tramvay ve Marmaray bu yüzden İstanbulluların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yaşlı, engelli ve bebek arabasıyla toplu taşımayı kullananların öncelikli tercihi rahatlığından dolayı asansör ve yürüyen merdivenler oluyor. Ancak ne zaman bakımı biteceğine dair bilginin paylaşılmadığı yürümeyen merdivenler ve çalışmayan asansörlerin yaşattığı mağduriyetten başta engelli ve yaşlılar olmak üzere tüm yolcular nasibini alıyor. AA muhabirleri, metrobüs ve 10 metro hattında detaylı bir çalışmayla hizmet vermeyen asansör ve yürüyen merdivenleri istasyon istasyon tespit etti.

#CHP
#Maltepe
#belediye
41 dakika önce
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