İstanbul’u kahve kokusu sardı

Bu yıl 7.’si düzenlenen Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival, Küçükçiftlik Park’ta başladı. Her gün farklı sanatçıların sahne alacağı festival kapsamında, tadımlar, eğitimler, atölye ve seminerler, evde demleme teknikleri, konserler ve canlı sanat performansları gerçekleştiriliyor. Pandeminin ardından düzenlenen festivalin ilk gününde yoğun bir ilgi yaşandığını söyleyen etkinlik organizatörlerinden Burcu Şener, “Katılımcıların da festivale yoğun ilgi gösterdiğini ve 100’ün üzerinde markanın kahveseverlerle buluştuğunu belirterek, “Bu yıl festivalde canlı konserler var. Pandemiyle beraber hem bizim sektörümüz hem de müzik sektörü biraz evlere kapandı. 32 konser olacak festival boyunca. Bunun yanı sıra work shoplar var kahveyle ilgili öğrenmek istediğiniz her şeye dair. Yine çok çok önemli isimlerin seminerleri var. Bunlar da festival boyunca devam edecekler” dedi.

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TÜRK KAHVESİNİ TERCİH EDİYORUZ

İlk defa Kahve festivaline katıldığını belirten Tuğba Deniz, “Çok fazla çeşit var ve bu çeşit farklı kahve lezzetlerine ulaşmamızı sağlıyor. Türkiye’de kahve kültürü oldukça gelişmiş durumda. En çok tercih ettiğim kahve filtre kahve ama çevremde daha çok Türk kahvesi tercih ediliyor. Bu tür festivallerin devamının gelmesi toplumun kahve kültürünü daha da geliştirebilir” diye konuştu. Türk kahvesinin gençler tarafından yeniden keşfedildiğini söyleyen Ahmet Nuri Alkan ise, “İnsanlar zincir kahve firmalarıyla kahveyi yeniden keşfetti. Kahvedeki paylaşım zevkini, muhabbet zevkini, lezztet zevkini yeniden keşfetti ve kahve pazarı büyüyor. Kişi başı tüketim oranını 1 kg düşünürsek bunun yüzde altmışı Türk kahvesidir. İtalyanların espresso kahvesi Türk kahvesinden türetilmiştir” ifadelerini kullandı.

DOLU DOLU FESTİVAL

Festivalde Feridun Düzağaç, Can Bonomo, Jabbar, Gökhan Türkmen, Burak Kut, Vince The Moon, Hazi, Ece Barak, Melis Fiş, Kürşat Nayim, Ezgi Yelen, Ege Çubukçu gibi isimlerin yanı sıra yeni genç yeteneklerle 32 konser verilecek. Birçok ödüllü baristanın da yer aldığı etkinlik kapsamında ayrıca filtre kahve demleme teknikleri, Türk kahvesinin 500 Yıllık tarihi ve yapım teknikleri, iklim değişikliğinin kahve üzerindeki etkileri başlıklı altında söyleşiler gerçekleştirilecek. Festivalde aynı zamanda pandemi sonrası değişen tüketici alışkanlıklarına göre geliştirilen probiyotik kahveler, farklı içecek çeşitleri ve yarışmalar da ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.