İstanbul’u kana bulayacaklardı

İstanbul Başakşehir’de MİT ve diğer istihbarat birimlerinin koordineli çalışmasıyla kanlı eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK’lı terörist yakalandı. İstanbul İl Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu yakalanan iki teröristle ilgili açıklamayı İçişleri Bakanlığı yaptı. Yakalanan teröristlerin Sterk Evindar kod adlı Fatıma Al Musa ile Velat Jamo olduğu belirtildi.

TAKIM KOMUTANI!

Teröristlerden Fatıma Al Musa’nın, 2011’de Suriye’nin Racu bölgesinde PKK/KCK terör örgütüne katılarak sırasıyla Kobani ve Kamışlı bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdiği kaydedildi. Fatıma Al Musa’nın, aynı yıl 25 kişilik örgüt mensubuyla Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine geçtiği ve 6 ay savaşçı eğitimi alarak Kandil bölgesine geçiş yaptığı bilgisi verildi. Kandil’de 5 yıl patlayıcı, operasyon, sızma ve saldırı türü eğitimler alan Al Musa’nın, daha sonra sözde şehit Haki Karer kadro okuluna takım komutanı olarak görevlendirildiği belirtildi.Hakkari Şemdinli’de faaliyet gösterdikten sonra TSK tarafından bölgede gerçekleştirdiği operasyonlar ve İHA ve SİHA hareketliliği sebebiyle tekrar Kandil’e dönen Al Musa’nın, 2017’de Irak’ın kuzeyinden Afrin bölgesine, oradan da yasa dışı yollarla İstanbul’a gelerek sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğunun belirlendiği öğrenildi.

SORGULARI SÜRÜYOR

Terörist Velat Jamo’nun ise 2012-2013 yılları arasında Afrin’de örgüte bağlı Heze Cevheri isimli yapılanma içerisinde bir dönem sözde bölge sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği, daha sonra İstanbul’a geldiği tespit edildi. Özel bir ekip tarafından yakalanan militanların sorgusu sürüyor.







