Gündem İstanbulu kül bulutu sardı
İSTANBUL

İstanbul'u kül bulutu sardı

Yunanistan üzerinden gelen küller İstanbul'da kül bulutu oluşturdu. İTÜ Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "İzmir, Aydın, Çanakkale ve İstanbul civarındaki turuncu gökyüzünün nedeni Yunanistan'dan gelen sınır tabakadaki rüzgarlar. Güneş ışında 7 renkten ilkleri saçıla saçıla geriye turuncu ve kırmızı renk kaldı. Biz de onu görüyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
İstanbulu kül bulutu sardı
Prof. Dr. Kadıoğlu'nun paylaştığı fotoğraf

İTÜ Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İzmir, Aydın, Çanakkale ve İstanbul'da oluşan turuncu gökyüzünün nedeni Yunanistan'dan gelen sınır tabakadaki rüzgarlar. Güneş ışında 7 renkten ilkleri saçıla saçıla geriye turuncu ve kırmızı renk kaldı. Biz de onu görüyoruz. Solunum yolu hastalıklarına hassas olanlar bu havalarda dışarı çıkmaması lazım ve ulusal kalite izleme ağından kirletici miktarlarını takip etmesi gerekir" ifadelerine yer verdi.

DHA

DHA

Edirne'de tedirgin eden görüntü: İlk defa böyle bir şey görüyoruz
FOTOĞRAF 10
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Edirne'de öğle saatlerinde havanın renginin aniden kızıllığa dönüştüğünü gören vatandaşlar tedirginlik yaşadı.
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Gökyüzünde kızıl rengin hakim olduğunu gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak havadaki rengin sebebini sordu. Yunanistan'da devam eden orman yangınları nedeniyle meydana gelen yoğun duman ve partiküllerin rüzgar akışlarıyla taşındığı ve gökyüzünde kızıl renge bürünen bulut tabakası oluştuğu öğrenildi.
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Edirne ilk defa böyle bir şey görüyor<br>​<br>​ Ali Bilgin, “Edirne 15 gündür son yılların en sıcak günlerini yaşadı. Ama bugün hava bulutlu, gördüğümüz kadarıyla havada buluttan ziyade bir toz bulutu ya da yangın yerlerinden gelen bir bulut mu duman mı olabilir. Güneş tutulmasına da benzemiyor. Edirne ilk defa böyle bir şey görüyor. Gördüğüm kadarıyla geçici bir şey yani. Bir vatandaş olarak hepimiz orman yangınlarından dolayı üzgünüz. Ciğerlerimiz yanıyor dedi.
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Karanlık bastı havada bir hüzün var<br>​<br>​ Gülsüm Beyaz ise, Yunanistan'daki yangınlardan Türkiye'deki, Antalya'daki yangınlardan dumanlar nerdeyse güneşi kapatıyor. Allah sonumuzu hayretsin. Hiç iyiye gitmiyoruz. İnşallah tez zamanda bir yağmur yağar ve bu yangınlardan kurtuluruz. Üzülüyorum. Hepimiz için çok kötü ormanlarımız yanıyor. Hiç görmedim çok karanlık bastı burayı sanki havada bir hüzün var diye konuştu.
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İnşallah oradaki bölgede de yağmur yağar bu sıkıntıdan kurtuluruz<br>​<br>​ Hikmet Ayan da, Allah bizlere yardım etsin. Gerçekten çok kötü durumdayız. Bu yangınları çıkaranların Allah herhalde cezalarını verecektir. Yazık oluyor ciğerler yanıyor kolay değil. Bu kadar ağaçların tekrar yetişmesi mümkün değil. Burada da Edirne'de güneş gerçekten oranın sıcaklığından dolayı her şeyi kapatıyor. Belki de yağmur yağacak. İnşallah oradaki bölgede de yağmur yağar bu sıkıntıdan kurtuluruz. Devletimiz de yeniden ağaçlar dikip oraları yeşillendirir ifadelerini kullandı.
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Gökyüzünü sarı bir görüntü kaplamış<br>​<br>​ İlhami Deren ise, Allah yardımcımız olsun. Senelerden beri ilk defa bu kadar kötü bir şey görüyoruz. Bu sene biraz aşkın oldu. Artık ne hikmetse kuraklığın alameti mi başka bir şey mi. Çeşitli söylentiler de var ama üzülüyoruz. Bulutlu hava. Bambaşka bir hava oluşmuş atmosferde. Batı tarafından o dumanın etkisi olmuş olabilir. Atmosferin havası değişiyor. Bu kadar dumanlar gökyüzüne toplu şekilde yansıyor. Yalnız Türkiye'de değil diğer ülkelerde de bu mevcut. Allah yardımcımız olsun. Böyle yeşilim güzelim cennet vatanımızda bu ormanlar gidiyor katlediliyor. Yaşım 68 ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bu ağustos ayında gökyüzünü sarı bir görüntü kaplamış. Bulut da yok bambaşka bir hava var. Renk değişmiş. Son derece üzgünüz şeklinde konuştu.
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Edirne'de tedirgin eden görüntü: İlk defa böyle bir şey görüyoruz
Yunanistan'da devam eden orman yangınlarının dumanları rüzgar ile birlikte Edirne semalarına ulaşınca, havanın rengi kızıllığa büründü.


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