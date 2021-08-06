İstanbul'u kül bulutu sardı

Gökyüzünü sarı bir görüntü kaplamış<br>​<br>​ İlhami Deren ise, Allah yardımcımız olsun. Senelerden beri ilk defa bu kadar kötü bir şey görüyoruz. Bu sene biraz aşkın oldu. Artık ne hikmetse kuraklığın alameti mi başka bir şey mi. Çeşitli söylentiler de var ama üzülüyoruz. Bulutlu hava. Bambaşka bir hava oluşmuş atmosferde. Batı tarafından o dumanın etkisi olmuş olabilir. Atmosferin havası değişiyor. Bu kadar dumanlar gökyüzüne toplu şekilde yansıyor. Yalnız Türkiye'de değil diğer ülkelerde de bu mevcut. Allah yardımcımız olsun. Böyle yeşilim güzelim cennet vatanımızda bu ormanlar gidiyor katlediliyor. Yaşım 68 ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bu ağustos ayında gökyüzünü sarı bir görüntü kaplamış. Bulut da yok bambaşka bir hava var. Renk değişmiş. Son derece üzgünüz şeklinde konuştu.