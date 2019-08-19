Gündem İstanbulu sel götürürken tatile devam eden İmamoğlu HDPliler için anında tweet attı
İSTANBUL

İstanbul'u sel götürürken tatile devam eden İmamoğlu HDP'liler için anında tweet attı

İstanbul'u sel götürürken tatilde olan ve vekili dahi kendisine ulaşamayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir gün sonra geldiği İstanbul'da yarım gün kalarak Bodrum’a geri döndü. Aynı İmamoğlu, bu sabah teröt örgütü PKK bağlantılarından dolayı görevden uzaklaştırılan HDP'li başkanlar için ise anında açıklama yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu, yağıştan zarar gören yerleri bir sonra incelerken.
Ekrem İmamoğlu, yağıştan zarar gören yerleri bir sonra incelerken.

Cumartesi günü İstanbul'u vuran sel felaketinde kendisine ulaşılamayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, olaydan 8 saat sonra sosyal medyadan paylaştığı mesaj ile ortaya çıkmış ardından bir gün sonra Bodrum tatilinden dönerek Eminönü'nde esnafı ziyaret etmişti. Esnaftan 'neredesiniz başkanım!' diyerek tepki çeken İmamoğlu yarım gün kaldığı İstanbul'dan saat 15:40 sularında uçakla ayrılarak Bodrum tatiline devam etmeye gitti. Ancak tatili devam eden İmamoğlu, HDP'li başkanların terör nedeniyle görevden uzaklaştırılmalarına ise anında tweet atarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

HDP'Lİ BAŞKANLAR İÇİN ANINDA TWEET ATTI

Bu sabah saatlerinde terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık gibi bir çok olay nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları hakkında sosyal medya üzerinden sıcağı sıcağına açıklama yapan Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

İşte İmamoğlu'nun sosyal medyada paylaştığı o tweet:

  • 31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez.

İmamoğlu'na gelen tepkilerden bazıları:

İçişleri Bakanlığı'ndan 3 büyükşehire neden kayyum atandı açıklaması
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı'ndan 3 büyükşehire neden kayyum atandı açıklaması

Diyarbakır ve Van büyükşehir belediye binalarında yoğun güvenlik önlemi
GÜNDEM
Diyarbakır ve Van büyükşehir belediye binalarında yoğun güvenlik önlemi

Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanları görevlerinden alındı
GÜNDEM
Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanları görevlerinden alındı
Bahçeliden Soyluya kayyum telefonu

Bahçeli'den Soylu'ya kayyum telefonu

​MHP lideri Bahçeli'den Bakan Süleyman Soylu'ya tam destek.
Belediyelere operasyonSuriye ile bağlantılı

Belediyelere operasyon
Suriye ile bağlantılı

Sınır ötesi harekatla koordineli adımlar atılıyor.
Tatile HDP arası verdi

Tatile HDP arası verdi

​İstanbul'u sel götürdüğünde keyfini bozmayan İmamoğlu HDP için anında açıklama yayınladı.
HDP'li 3 büyükşehire kayyum

HDP'li 3 büyükşehire kayyum

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