İstanbul’u yeniden ihya edeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda 6992 polisin göreve başlaması ve 1573 yeni aracın hizmete alım töreninde konuştu. “İnsanlık tarihi boyunca bu coğrafyayı yönetmek her toplumun hayali ve hedefi olmuştur” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Tek parti faşizminin yol açtığı sancılardan son 40 yılımıza damgasını vuran PKK terörüne ve FETÖ belasına kadar nice sınamalara maruz kaldık. Hamdolsun bu sınamaların hepsinin de üstesinden gelmeyi başardık. Bugün de İstanbul başta olmak üzere vatan topraklarının her karışını envai çeşit tehdide, tehlikeye, saldırıya, tuzağa karşı savunmanın mücadelesini vermeyi sürdürüyoruz. Sadece son 10 yılda yaşadıklarımıza baktığımızda dahi bu gerçeğin onlarca, yüzlerce örneğiyle karşılaşmak mümkündür.”

KİRLİ OYUNU YERLE YEKSAN EDECEĞİZ

“Gezi olaylarındaki sokak terörü, bunun örneklerinden biriydi. Türkiye’nin gördüğü en büyük ihanet çetelerinden olan FETÖ’nün 17-25 Aralık’tan 15 Temmuz’a kadar giriştiği darbe girişimleri bunun örneklerinden biriydi. PKK’nın, terörü bitirmek için gerçekleştirdiğimiz onca reforma rağmen 6-8 Ekim olaylarıyla başlayan çukur eylemleri bunun örneklerinden biriydi. Geçmişte sağcı-solcu, Alevi-Sünni, ilerici-gerici, Türk-Kürt gibi kavramlar üzerinden yürütülen nifak siyaseti, bunun örneklerinden biriydi. Şimdi de aynı oyunun bir tarafıyla yabancı düşmanlığı, diğer tarafıyla ülkemizin sembollerine ve milletimizin mukaddes değerlerine yönelik saldırılar üzerinden yeniden sahnelenmeye çalışıldığını görüyoruz. Milletimiz daha önceki oyunları o eşsiz ferasetiyle nasıl bozduysa, Allah’ın izniyle bu kirli oyunu da yerle yeksan edecektir.”

KURSAKLARINDA KALACAK

31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik mesaj da veren Erdoğan, şunları söyledi: “Ülkemizde geri kalmışlığı, altyapı ve hizmet eksikliğini nasıl ortadan kaldırdıysak, çöp, çamur, çukur, bu pisliklerden, bu İstanbul’umuzu nasıl temizlediysek, 31 Mart itibarıyla yeniden adımları atacak ve İstanbullunun vereceği emaneti inşallah merkezi yönetimle beraber yeniden ayağa kaldıracağız. Terörü tehdit olmaktan nasıl çıkardıysak, şehir eşkıyalarının başını nasıl ezdiysek, organize suç örgütlerinin nasıl tepelerine binmişsek, vatan topraklarının güvenliğini nasıl sınırlarımızın ötesinden başlattıysak, küresel ve bölgesel güçlerin önümüze çıkardığı engelleri nasıl aştıysak, önce 2023 hedeflerimizle, şimdi Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla milletimizin ufkunu nasıl genişletip, derinleştirdiysek, medeniyetimizin ve tarihimizin mirası değerlerimize savaş açanların heveslerini de Allah’ın izniyle kursaklarında bırakmakta kararlıyız.”

ARADIKLARI FIRSATI VERMEYECEĞİZ

“Bu tezgahı, inancımıza ve kültürümüze aykırı olmanın yanında milli çıkarlarımıza da darbe vuracak şekilde yabancı düşmanlığı üzerine bina edenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Güvenliğimizden taviz vermediğimiz gibi değerlerimizin ve çıkarlarımızın yıpratılmasına, örselenmesine, çiğnenmesine de rıza göstermeyeceğiz. Tabii biz bu oyunu bozarken en büyük desteği İstanbul’dan, İstanbul’da da sizlerden bekliyoruz İstanbul’u güvenli, huzurlu, üretken, cazip bir şehir haline getirmeden Türkiye’nin istikbaliyle ilgili programlarımızı arzu ettiğimiz etkinlikte uygulayamayız.”

KARARLI ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ

“Bizim bu şehri kalbimizde ve başımızın üzerinde taşımamızın asıl sebebi milletimiz ve devletimiz için taşıdığı stratejik önemden dolayıdır. İstanbul’a hizmet etmek için önce bu şehri maddi ve manevi tüm boyutlarıyla anlamak, kavramak, hak etmek gerekiyor, İstanbul’a aşık olmak, her yiğidin karı değildir. Kendini bu şehrin hadimi değil, hakimi gibi görenler, ne İstanbul’u anlamış ne de hak etmiş olur. Biz İstanbul’a hakim olmadık, İstanbul’a hadim olduk.”

Hizmet kalitesi daha yükselecek

İstanbul’da emniyete ait araç ve personel sayısına ilişkin bilgi veren Erdoğan , “İstanbul’da görev yapan emniyet teşkilatı mensubu sayımız 56 bin 607’ye, araç sayımız da 8 bin 894’e yükseliyor. Hem personel hem araç bakımından güçlenen İstanbul Emniyetimiz dünyanın en büyük ve önemli metropollerinden olan şehrimize daha iyi hizmet edecektir. Temelini önümüzdeki aylarda atacağımız Hasdal’daki yeni binasına taşınmasıyla İstanbul Emniyetimizin hizmet kalitesinin inşallah daha da yükseleceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Ne yapsak az

Pek çok ülkenin nüfusundan daha fazla sayıda insanın yaşadığı, Avrupa’nın, Asya’nın ve Afrika’nın kavşak noktası olan İstanbul’un güvenliğinin kendileri için hayati öneme sahip olduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Bugünkü atamalar ve araç takviyesiyle İstanbul Emniyeti, Avrupa ülkelerinin tamamının bırakınız polisini, ordularından bile neredeyse daha büyük bir insan gücüne ulaşmıştır. Konumuyla, güzellikleriyle, ticaretiyle, turizmiyle ülkemizin kalbi mesabesindeki İstanbul’un huzurunu güvence altına almak için ne yapsak azdır” diye konuştu.

Milli bekamıza saldırılar arttı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından “Cumhuriyetimizin 100 düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu’nda konuşan Erdoğan, 21 yılı geride bırakan iktidarlarının hiçbir döneminde sermaye ayrımcılığı, sermaye düşmanlığı yapmadıklarını belirtti. “Bugün bile acı ve utançla hatırlanan 28 Şubat dönemindeki sermayeyi renklere bölen anlayış başta olmak üzere ülkemiz ekonomisine zarar verecek hiçbir yaklaşımı kabul etmedik, etmeyeceğiz” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Son dönemde milli bekamızın teminatı olan kardeşliğimize yönelik saldırıların özellikle yoğunlaştırıldığına şahit oluyoruz.”

SEBEBİ FİLİSTİN’E SAHİP ÇIKMAMIZ

“Çok açık ve net söylüyorum. Bu saldırıların en önemli sebepleri Türkiye’nin kendi hak ve menfaatlerini koruma hususundaki kararlılığı ile Filistin davasındaki dik ve tavizsiz duruşudur. Çoluk-çocuk ve kadın 23 bin masumun katledildiği Gazze mezaliminde ülkemiz Filistinli mazlumlardan yana çok net tavır almış hakkı ve hakikati korkusuzca savunmaktan çekinmemiştir. İsrail yönetiminin vahşet politikasına karşı tüm dünyada giderek artan tepkilerin gerisinde ülkemizin yürekli duruşunun da payı vardır.”

İÇ KALEMİZİ ÇÖKERTMELERİNE İZİN VERMEYİZ

Erdoğan, aynı şekilde MİT’in yurt içinde ve sınırların ötesinde Türkiye düşmanlarına ve aparatlarına karşı çok ağır darbeler indirildiğini anımsatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Eski Türkiye’ye alışık olanların bundan rahatsızlık duyması gayet tabiidir. Artık kullanım ömrü bitmiş küf kokan eski tartışmaları yeniden piyasaya sürme girişimleri asla masum değildir. Vatandaşlarımızı köken, inanç, hayat tarzı, kıyafet üzerinden ayrıştırmak isteyenlerin amacı en büyük gücümüz olan milli birlik ve beraberliğimizi dinamitlemektir. İç kalemizi çökertme teşebbüslerine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Milletimizin arasına nifak duvarları örülmesine seyirci kalmayacağız.”

Zelenski ve Mahmud ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün önce Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ardından da Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud ile görüşmesinde, Türkiye’nin terörle mücadelesinde Somali’nin yanında olduğunu, iki ülke arasındaki iş birliklerinin artarak devam edeceğini ifade etti. Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasındaki kaygı verici gerilimin Somali’nin toprak bütünlüğü temelinde sona ermesi gerektiğini dile getirdi. Erdoğan, Zelenski ile görüşmesinde ise Ukrayna’da barışın sağlanması için Türkiye’nin kolaylaştırıcı rolünü üstlenmeye ve barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Erdoğan, tahıl koridorunun yeniden yapılandırılarak işler hale gelmesinin önemli olduğunu ve bunun için diplomatik temasları sürdürdüğünü söyledi ve Ukrayna’da bir an önce ateşkesin sağlanıp barış için kapı aralanması gerektiğini belirtti.

Yolumuza devam edeceğiz

“Türkiye’nin son 21 yılı, Cumhuriyet döneminin altın yılları olarak şimdiden tarihe geçmiştir” diyen Erdoğan, “Şehirlerimizin çehresini tamamen değiştirdik. Ülkemizi nice yılların getirdiği ihmallerin, eksiklerin utancından kurtardık” dedi. Erdoğan, İstanbul’u çöp, çukur, çamurdan kurtardıklarını hatırlatarak, şu anda İstanbul’un artık o günlerine yeniden dönmek istediğini ifade etti. Erdoğan, “Onun için artık bizim için mottomuz ‘Yeniden İstanbul.’ Buna mecburuz. ‘Yeniden İstanbul’u inşa ve ihya etmeye mecburuz. Onun için tabii çok çalışacağız, çok gayret edeceğiz ve yeniden İstanbul’u inşa ve ihya ederek yolumuza devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.











