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İSTANBUL

İstanbul'da su kesintisi: İSKİ İstanbul'da suların ne zaman geleceğini açıkladı

İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi

İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yapılacak. Beykoz, Çekmeköy, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Bayrampaşa ve Sultangazi'nin bazı bölgelerine, 24 ve 25 Temmuz'da su verilemeyecek.

Haber Merkezi AA
İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacak.
İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan duyuruya göre, "3. Köprü Otoyolu İnşaatı" kapsamında deplasesi sona eren hattın mevcut hatta bağlantısı ve Çavuşbaşı Su Deposu'nda yenileme çalışmaları yapılacak. Bu sebeple 24 Temmuz Salı günü 08.00 ile 25 Temmuz Çarşamba günü 05.00 saatleri arasında 21 saat süreyle Beykoz'da Yavuz Selim, Çengeldere, Fatih, Çiftlik, Rüzgarlıbahçe, Soğuksu, Kavacık, Zerzevatçı, Örnekköy, Elmalı, Gümüşsuyu, İncirköy ve Çubuklu mahalleleri ile Çekmeköy'de Merkez Mahallesi su alamayacak.

"Silahtarağa Karayolu Tüneli" nedeniyle gerçekleşecek deplase ve Silahtar Terfi Merkezi'nde yapılacak bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle, 24 Temmuz Salı günü 10.00 ile 25 Temmuz Çarşamba günü 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle su kesintisi uygulanacak bölgeler de şöyle:

Gaziosmanpaşa'da Bağlarbaşı, Barbaros Hayrettin Paşa, Fevzi Çakmak Hürriyet, Karadeniz, Karayolları, Karlıtepe, Gaziosmanpaşa Merkez, Kazım Karabekir, Mevlana, Pazariçi, Sarıgöl Şemsipaşa, Yenidoğan, Yenimahalle ve Yıldıztabya mahalleleri,

Eyüpsultan'da Akşemsettin, Alibeyköy Merkez, Çırçır, Esentepe, İslambey, Karadolap, Rami Cuma, Rami Yeni, Sakarya, Silahtarağa, Topçular, Yeşilpınar ve Düğmeciler mahalleleri,

Bayrampaşa'da Kartaltepe ve Yıldırım mahallelerinin tamamı ile Cevatpaşa Mahallesi'nin bir kısmı,

Sultangazi'de Yunusemre, 75.Yıl ve Zübeyde Hanım mahalleleri."

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