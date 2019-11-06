İstanbul’un batık adası

İstanbul’un pek bilinmeyen adası Vordonisi, yaklaşık bin yıl önce yaşanan deprem sonrası sular altında kaldı. Maltepe açıklarında yer alan bu ada havadan görüntülendi. Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, Sedefadası, Sivriada, Yassıada, Kaşık Adası ve Tavşan Adası’ndan sonra İstanbul’un 10’uncu adası olan Vordonisi, ‘Manastır Kayalıkları’, ‘Bostancı Çöken Ada’ ve ‘Höreke’ isimleriyle de biliniyor. İki adacıktan oluşan Vordonisi’nin Bizans döneminde manastır olarak kullanıldığı söyleniyor. Ada, Fener Rum Patrikhanesi’nin M.S. 500 tarihli İstanbul haritasının tekrar incelenmesi sonucunda yeniden fark ediliyor. Bizans döneminde sürgünlere ve din adamlarına ev sahipliği yapan Vordonisi’nin en önemli yapısı üzerinde bulunan manastırdı.

Bölgenin haritası

6,5'LUK BİRKAÇ DEPREMDE BATMIŞ OLMASI GEREKİR

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, adanın 6,5 büyüklüğündeki birkaç depremle batmış olabileceğini söyledi. Vordonisi Adası’na yapılan keşif dalışlarında yer alan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, “Bu yapılar yalnızca Dragos ve çevresinde değil örneğin Kurfalı’da, Kartal’da, Tuzla’da ve hatta Avcılar’da da var. Bunlar Kuzey Anadolu Fayı’nı kat eden ikincil faylar ama Adalar Fayı’nın kesinlikle Kuzey Anadolu Fayı olmadığını gösteriyor. Ben oraya daldığımda burada gördüğümüz 20-30 cm kalınlığında kuvarsit tabakaları batan kilisenin duvarları gibi yorumlamışlar ama aslında batan kiliseye ait bir veri göremedim” dedi. Maltepe Belediyesi tarihi adanın, tüm özellikleriyle keşfedilerek, deniz turizmine açılmasını hedefliyor.