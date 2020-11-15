​İstanbul'un demir ağları birleşiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dün İstanbul’da yapımı devam eden Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Şantiyesi’nde incelemelerde buldu. Olimpiyat Stadyumu yakınındaki şantiyede bir açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, "Salgın sürecinde özellikle martla ekim arasında bütün dünya salgınla savaşırken biz tam 5,7 milyar dolarlık yatırım yaptık, sırf ulaştırma altyapısı için. Bunlar çok değerli rakamlar" dedi.
3 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR
- Halkalı- İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın 31,5 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Karaismailoğlu, hattın Halkalı Marmaray istasyonundan başladığını kaydetti. Hattın Halkalı’nın ardından Küçükçekmece, Olimpiyat, Kayaşehir ve Arnavutköy’den geçerek İstanbul Havalimanı’na bağlandığını aktaran Karaismailoğlu, "Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı bir metro hattından bahsediyoruz. 31,5 kilometre, uzun ve devasa bir proje kendi çapında" şeklinde konuştu.
BÜTÜN HATLAR BİRBİRİYLE ENTEGRE
- Bu projeyi yalnız başına değerlendirmemek gerektiğini ifade eden Karaismailoğlu, “Projeye entegre olacak diğer metro hatlarımız var bizim. Yine İstanbul Havalimanı’ndan Gayrettepe’ye giden 37 kilometrelik metro hattımızda da çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Gayrettepe-Kağıthane-Hasdal-Kemerburgaz-Göktürk istasyonlarına devam ederek İstanbul Havalimanı’nımıza ulaşan metro hattı, Marmaray’a bağlanıyor. Yine bu Halkalı- İstanbul havalimanı Hattı’yla birlikte bizim Olimpiyat Stadı’nda İkitelli-Kirazlı Metro Hattı’yla, yine çalışmalarını devraldığımız Başakşehir Çam Sakura Hastanesi’nden geçen Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı’yla Kayaşehir istasyonunda entegre oluyor” dedi.
GEBZE'DEN İSTANBUL HAVALİMANI’NA ERİŞİM
Hattın şu anda planlama aşamasında olan Vezneciler-Arnavutköy Metro Hattı ile Fenertepe istasyonunda entegre olacağını anlatan Bakan, hattın devamında Kağıthane ve Gayrettepe’ye kadar yaklaşık 69 kilometreli hat olduğunu söyledi.