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İSTANBUL

İstanbul’un demir ağları birleşiyor ​

İstanbul’un demir ağları birleşiyor

Halkalı-İstanbul Havalimanı metro çalışmalarını inceleyen Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu; Yüksek Hızlı Tren, Marmaray ve İstanbul’daki metro hatlarını birbirine entegre eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Karaismailoğlu, Gebze’den İstanbul Havalimanı’na kadar metroyla erişim sağlayacağını ifade etti.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dün İstanbul’da yapımı devam eden Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Şantiyesi’nde incelemelerde buldu. Olimpiyat Stadyumu yakınındaki şantiyede bir açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, "Salgın sürecinde özellikle martla ekim arasında bütün dünya salgınla savaşırken biz tam 5,7 milyar dolarlık yatırım yaptık, sırf ulaştırma altyapısı için. Bunlar çok değerli rakamlar" dedi.

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3 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

  • Halkalı- İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın 31,5 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Karaismailoğlu, hattın Halkalı Marmaray istasyonundan başladığını kaydetti. Hattın Halkalı’nın ardından Küçükçekmece, Olimpiyat, Kayaşehir ve Arnavutköy’den geçerek İstanbul Havalimanı’na bağlandığını aktaran Karaismailoğlu, "Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı bir metro hattından bahsediyoruz. 31,5 kilometre, uzun ve devasa bir proje kendi çapında" şeklinde konuştu.

BÜTÜN HATLAR BİRBİRİYLE ENTEGRE

  • Bu projeyi yalnız başına değerlendirmemek gerektiğini ifade eden Karaismailoğlu, “Projeye entegre olacak diğer metro hatlarımız var bizim. Yine İstanbul Havalimanı’ndan Gayrettepe’ye giden 37 kilometrelik metro hattımızda da çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Gayrettepe-Kağıthane-Hasdal-Kemerburgaz-Göktürk istasyonlarına devam ederek İstanbul Havalimanı’nımıza ulaşan metro hattı, Marmaray’a bağlanıyor. Yine bu Halkalı- İstanbul havalimanı Hattı’yla birlikte bizim Olimpiyat Stadı’nda İkitelli-Kirazlı Metro Hattı’yla, yine çalışmalarını devraldığımız Başakşehir Çam Sakura Hastanesi’nden geçen Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı’yla Kayaşehir istasyonunda entegre oluyor” dedi.

Avraysa Tüneli, Marmaray ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü olmasa İstanbul trafiği bugün nasıl olurdu?
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Avraysa Tüneli, Marmaray ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü olmasa İstanbul trafiği bugün nasıl olurdu?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu AA Editör Masası'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu Avraysa Tüneli, Marmaray ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün olmaması durumunda, bugün İstanbul trafiğinin ne durumda olacağını tabloyla gösterdi.

GEBZE'DEN İSTANBUL HAVALİMANI’NA ERİŞİM

Hattın şu anda planlama aşamasında olan Vezneciler-Arnavutköy Metro Hattı ile Fenertepe istasyonunda entegre olacağını anlatan Bakan, hattın devamında Kağıthane ve Gayrettepe’ye kadar yaklaşık 69 kilometreli hat olduğunu söyledi.

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