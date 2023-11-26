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İstanbul’un dönüşüm planı aralıkta

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul’un kentsel dönüşüm planını aralık ayında açıklayacak. Önce yüksek riskli ve riskli sınıfta bulunan yaklaşık 600 bin bina dönüştürülecek. Ardından ise binaların ömürlerine göre dönüşüm planlaması yapılacak.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 26/11/2023 Sunday
Güncelleme: 06:18 - 26/11/2023 Sunday
Yeni Şafak
İstanbul’daki sağlıksız yapı stokunu yenilemek için başlatılan Yarısı Bizden kampanyasına başvuru sayısı 1 milyon 233 bini aştı. Proje ile 90 bin bina dönüştürülecek. Yüzde yüz anlaşma sağlanan bina sayısı 14 bine ulaştı. Önümüzdeki günlerde bu proje kapsamında inşa edilecek konutlar için de şartlar açıklanacak.

İstanbul’daki sağlıksız yapı stokunu yenilemek için başlatılan Yarısı Bizden kampanyasına başvuru sayısı 1 milyon 233 bini aştı. Proje ile 90 bin bina dönüştürülecek. Yüzde yüz anlaşma sağlanan bina sayısı 14 bine ulaştı. Önümüzdeki günlerde bu proje kapsamında inşa edilecek konutlar için de şartlar açıklanacak.

Deprem felaketlerinin ardından İstanbul’da sağlıksız konut stokunu dönüştürmek için hızlandırılan kentsel dönüşüm çalışmalarına çıkarılan yasa ile farklı bir boyut kazandırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın aralık ayında açıklamayı planladığı İstanbul’un dönüşüm planı doğrultusunda önce yüksek riskli ve riskli sınıfta bulunan yaklaşık 600 bin bina dönüştürülecek. Ardından ise binaların ömürlerine göre konutlar sırasıyla dönüştürülecek.


YÜKSEK RİSKLİ İLÇE ÖNCELİKLİ OLACAK

İstanbul’un bazı ilçelerinde kentsel dönüşüm kapsamında binlerce bağımsız birim inşa edilip hak sahiplerine teslim edildi. Kimi ilçelerde projeler başlama aşamasında bulunuyor. Kimilerinde ise imar sorunları gibi çeşitli nedenlerden dolayı herhangi bir çalışma yapılamıyordu. Geçtiğimiz günlerde kabul edilen kentsel dönüşüm yasası ile bu sorun da yeni dönemde ortadan kaldırılmış olacak. Çalışmalar kapsamında özellikle yüksek riskli ve riskli konutların yoğun olduğu Avcılar, Fatih, Zeytinburnu, Esenler, Küçükçekmece, Tuzla ve Beylikdüzü’ne öncelik verilmesi planlanıyor.


REZERV ALANLAR EŞ ZAMANLI

Eş zamanlı olarak evleri dönüştürülecek olan vatandaşların barınma ihtiyacı için hazırlanan rezerv alanlarda bakanlık 350 bin konutun inşasını yürütecek. İstanbul’un iki yakasında hazine ve eski askeri araziler rezerv alanlar olarak belirlendi. Avrupa yakasında rezerv alan olarak hazırlanan yerin çevresinde 8 ilçe bulunuyor. Kanal İstanbul çevresinde yapılacak konutların bir kısmı da depreme hazırlık için kullanılacak. 2 yılda rezerv alanlarda yapılan binaların teslim edilmesi planlanıyor.


#deprem
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#planlama
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