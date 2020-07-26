İstanbul’un en büyük mesire alanı Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı açıldı

Türkiye’nin 81 ili ve 7 bölgesinden esinlenerek, Beykoz Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın imzaladığı protokolle 8 milyon 479 bin metrekarelik bir alanda yapımına başlanan Kanuni Kent Ormanı’nın birinci bölgedeki ilk etabı yeni düzenlemelerle ziyarete açıldı.

İstanbulluların şehrin ortasında kuş sesleri eşliğinde temiz havada huzur bulacağı, aileleriyle piknik ve spor yaparak keyifli vakit geçirdiği şehir ormanına Beykoz-Ümraniye yolu üzerindeki Küçüksu Caddesi’nden ulaşılıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne yakınlığıyla Avrupa Yakası ve komşu ilçelere de ulaşım kolaylığı sunan alan şehrin tüm sakinlerini doğaya ve ailecek mutlu anlara çağırıyor.

İHA İstanbul’un en büyük mesire alanı Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı yaz aylarıyla birlikte şenlenmeye başladı.

11 kilometrelik yürüyüş yolu

Ziyaretçileri yeşil ve bakımlı ortamıyla karşılayan mesirenin ilk etabında suni bir gölet, ormanda gezinti ve koşu imkanı sunan toplamda yaklaşık 11 kilometre uzunluğunda yürüyüş parkuru, 4 bin 400 metre bisiklet yolu ve parkı, piknik alanları, çocuk oyun grupları, çeşmeler, restoran ve kafeterya bulunuyor.

GÜNDEM İstanbul ormanlarına can geldi: Çok sayıda yaban hayvanı türünün varlığı arttı

Doğaya saygılı mangal

Aileler için çocuk oyun gruplarının ve piknik masalarını çevresinde hazırlan 7 büyük doğal gazlı mangal ünitesi piknikçilere doğaya saygılı, temiz ve zahmetsiz mangal keyfi sunuyor.

Ziyaretçiler yanlarında getirdikleri etleri mangal ünitelerinde görevliler eşliğinde ya da kendileri kolayca pişirebilecek. Ormanda bu üniteler dışında mangal yakılamayacak. Böylece ormanların kabusu olan mangal kazalarının da önüne geçilmiş olacak.

İHA Beykoz-Ümraniye yolu üzerinde yer alan ve şehrin 5 farklı noktasından kolayca ulaşılan mesire merkezi konumuyla ailelerin yeni gözdesi olacak.

Atlı sporlar yapılacak

Açık alanda sporu tercih edenlere koşu, yürüyüş ve bisikletin yanı sıra alternatif spor olanakları da sağlanacak. Bu amaçla ormanda okçuluk, cirit ve atlı kızak gibi geleneksel atçılık sporlarının yapılacağı 4 bin 200 metrekare büyüklüğünde çalışma ve eğitim alanları da hazırlanıyor.

GÜNDEM İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü: İstanbul'un yüzde 44,4'ü orman

Beykoz Belediyesi’ne ait gölet manzaralı nikah salonunun da hizmet verdiği şehir ormanının kafeteryası ise nezih ortamıyla çay ve kahve molası vermek isteyenleri ağırlıyor. Büyük, temiz ve yeşil ortamıyla İstanbul’a nefes aldıracak alanda ayrıca 778 araçlık otopark da yer alıyor.

İHA 8 milyon 479 bin metrekarelik bir alanda yapımına başlanan Kanuni Kent Ormanı’nın birinci bölgedeki ilk etabı yeni düzenlemelerle ziyarete açıldı.

Ailesi ile pikniğe gelen Recep Alemdar, “Burayı yeni öğrendik nikah sarayına gelmiştik oradan görmüştük. Bugün geldik kahvaltı için vallahi gayet iyi herhalde daha tam tespit edilmedi. Çok güzel bir yer” ifadelerini kullandı.

REKLAM

Köpeğini gezdirmeye gelen Firuzan Yılmaz ise, “Evimiz buraya çok yakın, burayı zaten bize önerenler de oldu. Bir gelip görmek istedik o yüzden böyle bir gezmeye geldik. Daha önce arabayla gelmiştik gayet güzel piknik yapabilecek çok güzel bir yer yapmışlar” şeklinde konuştu.

Faruk Gündaş ise, “Biz öncelikle Beykoz Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Böyle güzel, vatandaşlara yaşam alanları yaptıkları için. Biz Avcılar’da oturuyoruz ama orada hiç öyle böyle şeyler yok” dedi.

FOTOĞRAF 21 İstanbul'da hafta sonu piknikçilerin akın ettiği Belgrad Ormanı'nda piknikçilerden geriye çöp yığınları kaldı. Normalleşme süreciyle birlikte hafta sonunu piknik yaparak geçiren vatandaşlardan geriye ormanlık alana bıraktıkları çöplerin kaldığı görüldü. Birçok memeli ve kuş türünün doğal yaşam alanı olan Belgrad Ormanı, pikniğe gelen vatandaşların yanlarında getirdikleri yiyecekleri ve plastik atıklarını ormanlık alana bırakması ormanlık alanda kirliliğe yol açtı. Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler Belgrad Ormanı'nda piknikçilerin geride bıraktığı çöpler kirliliğe yol açtı.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 14 Babalar Günü'nde piknik yapmak isteyenler yine Belgrad Ormanı’na akın etti. Piknikçilerin akını nedeniyle ormana giden caddeler üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bir ambulans trafik nedeniyle dakikalarca trafikte bekledi. Orman içinde boş masa kalmadı, çocukların maskesiz olduğu görüldü. Belgrad ormanının girişinde araçlardan bulunanların ateş ölçümü görevliler tarafından yapıldı. Görevliler ayrıca maske uyarısında bulundu. Bazı araçların içinde çok sayıda yolcu olduğu görüldü. Ormana gitmeye çalışan bazılarının ise yürümeyi tercih ettiği görüldü. Sürücüler yoğun trafik nedeniyle saatlerce yolda bekledi. Trafikte kalan bir aracın ön koltuğunda 3 kişi olduğu görüldü. Araçtakilerden sadece arka koltukta oturan bir kişinin yüzünde maske olması dikkat çekti. Araç sürücüsü ise, “İki saattir yoldayız, perişan olduk. Pikniğe geldik dedi. Ön sağ koltukta iki kişi oturan kadınlardan birisi ise “Maskemiz var, yeni çıkardıkö diyerek elindeki maskeyi gösterdi. Trafikte kalan Yakup Çarı ise, “Bir saattir yoldayız, içerisi kalabalıksa çıkarım dedi. Pikniğe gelen Demiralp Denk’in aracı hararet yapınca yolda kaldı. Denk, “Girişte biraz trafik vardı, dur kalk, dur kalk motor yoruldu. Yarım saat trafikte bekledik girişte, sonra girişe 10 metre kala arabayı buraya ittikö dedi. Çocuğu ile birlikte hamak keyfi yapan Ahmet Yılmaz, “Aylar sonra, ilk defa pikniğe çıktık. Biz sabah 9 gibi geldik, girişler rahattı dedi. Melik Çakır ise, kızıyla birlikte hamak keyfi yaparak, “Sabah erken geldik, rahat girdik içeriye. Aylar sonra ilk defa çıktık, daha önce çıkmadık hiç diye konuştu. Kızı Duygu ve ailesi ile pikniğe gelen Cihan Hamza ise, “Babalar Günü pikniğine geldik. Ailecek yasak yok diye piknik yapalım dedik, yılın ilk pikniği bizim için. İnşallah virüs biran önce biter de daha da rahat ederiz. Çok kalabalık burası, biraz girişlerde trafik var ama içerisini beklediğimden daha kalabalık gördüm dedi. Ormanın içinde ise boş masa kalmadı. Piknik alanında yanlarında getirdikleri sandalye ve örtülerle kendilerine yer hazırlayanlar olduğu görüldü. Hamakta keyif yapanlar, top oynayanlar, çocuklarıyla vakit geçirenlerin büyük bir çoğunluğunun maske kuralına uyduğu görüldü. Ancak çocukların maske takmadığı görüldü. Piknikçilerin çoğu ise sosyal mesafe kuralına uymadı. Belgrad Ormanı'na akın: Kuyruğun sonu gözükmüyor Güzel havanın tadını çıkarmak isteyen İstanbullular Babalar Günü'nde Belgrad Ormanı'na akın etti. Bölgeye giden caddeler üzerinde metrelerce araç kuyrukları oluştu, piknikçiler ormana ulaşmak için saatlerce trafikte bekledi. Yoğunluk havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 11 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından İstanbullular, bugün sabahın erken saatlerinden itibaren Belgrad Ormanı'nın yolunu tuttu. Orman girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ormana gelen kimi vatandaş mangal yaktı, kimi ise yürüyüş yaptı. Voleybol oynayanlar olduğu gibi salıncakta sallananlar da vardı. Ayrıca piknik yapanlar arasında 18 yaş altı çocukların olması dikkat çekti. Belgrad Ormanı'ndaki yoğunluk havadan da fotoğraflandı. YÜRÜYÜŞ YAPTIĞIM İÇİN MASKE TAKMADIM <br> ​<br> ​ Yürüyüş yapmak için ormana gelen Betül Aydın, Yürüyüş için geldik. Bu kadar kalabalık olmasını bekliyorduk. İlerleyen günlerde umarım hastalık daha yüksek boyutlara çıkmaz. Kimse maske takmıyor artık. Mekanlara bakıyoruz, insanların maske taktığı yok. Ben yürüyüş yaptığım için maske takmadım şeklinde konuştu. HARİKA BİR ÖZGÜRLÜK <br> ​<br> ​ Piknik yapmak için ormana gelen ve salıncakta sallanan Ali Bozok,Sabah saat 6 buçukta geldik. Valla üç aydır bugünü bekliyorduk. Harika bir özgürlük. Salıncak kurduk. Harika bir ortam ve güzel bir hava. Herkes sosyal mesafeyi koruyor diye konuştu. Pikniğe gelen bir diğer vatandaş, Saat 8 gibi buraya geldik. Şişli'den geldik. Gayet güzel geçiyor. Çocuklar mecburen üç aydan beri evdeydi. Kısıtlama devam ediyor ama doğal olarak etraftakilerle çok yakın durmuyoruz. Elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz ifadelerini kullandı. BİLİM KURULU NEYE KARAR VERİYORSA BİZ ONA UYUYORUZ <br> ​<br> ​ Yusuf Kenan Özmel, Biz de çocuklar da bunalmıştı. İki ayın ardından böyle bir pikniğin serbest olması güzel oldu. Sabah 7'de geldik. Kalabalık olmadan bir yer bulalım diye geldik. Mangal yakacağız. Mesafemize dikkat ederek eğleneceğiz. Adana kebap yapmaya çalışacağız. Salatasını hazırlıyorum. Karantina sürecinde hiç böyle bir şeye karışmadık. Bilim kurulu neye karar veriyorsa biz ona uyuyoruz şeklinde konuştu Belgrad Ormanı tıklım tıklım doldu: Uzun araç kuyrukları oluştu Haftalar sonra kısıtlamasız ilk pazar gününde İstanbullular Belgrad Ormanı'na akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren orman yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.



BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder