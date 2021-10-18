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İSTANBUL

İstanbul'un göbeğinde dev fare kabusu: Bebeklerinin beşiğinde görünce gece yarısı evlerini terk etmek zorunda kaldılar

Sultangazi'de iki çocuklu Çilesiz ailesi, gece saatlerinde evlerinde dev bir fare ile karşılaştı. Çilesiz ailesi, fare korkusundan gece apar topar çıktıkları evlerine giremedi. Gonca Çilesiz "Bizden önceki kiracılar da aynı bu sorundan dolayı çıkmış. İki tane ufak bebeğim var. Çocuk beşikte olsaydı bilmiyorum ne olacaktı. Gecenin o saatinde çıktık evden" diye konuştu.

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Haber Merkezi DHA
İstanbulun göbeğinde dev fare kabusu: Bebeklerinin beşiğinde görünce gece yarısı evlerini terk etmek zorunda kaldılar
Dev fareyi görünce evi terk ettiler.

Olay, Cebeci Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Evdeki seslere uyanan Gonca Çilesiz, büyük bir fareyi karşısında görünce çığlık attı. Çilesiz çifti, iki çocuklarını da alarak dışarı çıktı. Gece saatlerinde akrabalarında kalan Çilesiz ailesi, fare korkusundan evlerine tekrar giremedi. Çilesiz ailesi farelerden kurtulmak için yetkililerden yardım istedi.

DHA

"GECENİN O SAATİNDE ÇIKTIK EVDEN"

Farenin sesine uyanan Gonca Çilesiz, "Gece uyandığımda saat 4, 4.30 civarı bebek yanımdaydı. Su içmeye kalktım, beşikte bir fare. Bağırmamla kaçtı. Devamlı tavanda sesleri duyuyoruz. Bizden önceki kiracılar da aynı bu sorundan dolayı çıkmış. İki tane ufak bebeğim var. Çocuk beşikte olsaydı bilmiyorum ne olacaktı. Gecenin o saatinde çıktık evden. Gidecek yerde yok, arabamıza gittik. Eşim öğlen saatlerinde geldi yapıştırıcı falan koydu, fareyi çekyatın altında yakaladı. Oyuncakların arasında yakalayıp öldürdü. Baya büyük bir fareydi. Kedi kadardı, halen var burada, eşyalarım çöp oldu. Kiralık ev aramaya başladık, ne yapacağız bilmiyoruz. Çocukları alıp evden kaçtık" dedi.

DHA

Evde farelerin kemirdiği yerlerin olduğu görülürken, bazı eşyaların zarar gördüğü kameraya yansıdı.

DHA

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