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İSTANBUL

İstanbul’un göbeğinde yılan paniği

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde kömürlükte yuva yapan yılanlar paniğe neden oldu. İhbar üzerine alarma geçen itfaiye ekipleri yılanlardan birini yakalarken, mahalleli kaçan anne yılan nedeniyle büyük korku yaşıyor.

Haber Merkezi İHA
İstanbul’un göbeğinde yılan paniği
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Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Hakem Sokak’ta bir apartmanın önündeki yılanı fark eden vatandaşlar dehşete kapıldı. Kediye saldıran yılanı görünce büyük korku yaşayan vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye haber verdi.

Doğalgaz kutusu altına saklanan yavru yılanlar itfaiye tarafından yakalandı.
Doğalgaz kutusu altına saklanan yavru yılanlar itfaiye tarafından yakalandı.

YAVRULAR YAKALANDI ANNE KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Doğal gaz kutusu altına saklanan yavru yılan ekipler tarafından uzun çubuklar yardımıyla yakalanırken, anne yılan ise kaçtı. Yaklaşık 2 metre boyundaki yılanın kaçması nedeniyle büyük korku yaşayan mahalleli evlerine giremediklerini söyledi.

Korkudan bırakıp gittikleri evlerinden 20 yılan daha çıktı
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Korkudan bırakıp gittikleri evlerinden 20 yılan daha çıktı


"ÇOK KORKUYORUZ"

Emlakçılık yapan Şerif Vural çok korktuklarını içeri giremediklerini ifade ederek, “Buranın emlakçıyım. Burası benim yerim. Ben bayram ziyaretine gitmiştim. Beni aradılar. Çocuklar burada nargile içerken. Buradan çıkıyor kediye saldırıyor. 2 metre boyunda yılanı görüyor. Buradan aşağıyı iniyor. İtfaiye geldi. Yavrusunu yakaladık. Ama diğerini yakalayamadık. Büyükleri yok. Korkuyoruz içeri giremiyoruz” diye konuştu.

Bir başka mahalle sakini ise “Mahalleyi yılan bastı. Birini yakaladık. Annesi kaçtı gitti. İki tane gördük. Yavrusunu aldık. Annesi kayboldu. Nerden geldiğin bilmiyoruz. Burası hayvanat bahçesine döndü. 3 gündür biz mücadelesini yapıyoruz. Mahalleli korkuyor. Burada su kanalı var. Suyun gideri kanalizasyona bağlı” dedi.

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