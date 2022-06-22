​İstanbul’un ilk canlı hayvan pazarı Silivri’de açılıyor

Çiftçiye verdiği destekler ve tarımsal alanda yaptığı çalışmalarla tüm Türkiye’ye örnek olan Silivri Belediyesi, önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Silivri Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve İstanbul’da bir ilk olma özelliği taşıyan Canlı Hayvan Pazarı hizmete açılıyor. Yeni Mahalle, Tem Bağlantı Yolu üzeri Ekol Ofset karşısında inşa edilen Canlı Hayvan Pazarı, 23 Haziran 2022 Perşembe günü saat 14.00'da düzenlenecek törenle açılacak.

Toplam 6.406 metrekare proje alanına sahip olan tesiste 1.230 metrekare hayvan alım-satım alanı, 210 metrekare sosyal alan, idari bina, kafeterya, mescit, tuvaletler, dezenfektan havuzu, çökertme havuzu ve gübre deposu yer alıyor.

Alıcı ile satıcı modern tesiste buluşacak

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Kurban bayramlarında da alım-satım ve modern kesim alanıyla hizmet verecek olan pazarda hayvanlarını satmakta zorlanan yetiştiricilere modern bir tesiste satış imkanı sağlanması, hayvan alıcılarına güvenli ve modern bir pazar imkanı sunulması, kurban kesim hizmetinin usullere uygun ve hijyenik ortamda sağlanması, bazı bölgelerde kontrolsüz ve dağınık halde yapılan hayvan satışlarının düzenli ve kontrollü hale getirilmesi, çevre ve görüntü kirliliğinin önlenmesi, denetlenebilir ve güvenli bir pazar ortamı oluşturulması, alıcı ve satıcının bilinen sabit bir alanda buluşturulması hedefleniyor.