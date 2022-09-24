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İSTANBUL

İstanbul’un ilk katlı otoparkı bugün itibarıyla kapatıldı

İstanbul'un ilk katlı otoparkı konumundaki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Karaköy’deki 7 katlı otopark 00.00 itibarıyla işletmeye kapatıldı. Katlı otoparkın yerine meydan ve zemin altı otopark yapılacak. 600 araç kapasiteli otopark 46 yıldır İstanbulluların hizmetindeydi.

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Haber Merkezi DHA
İstanbul’un ilk katlı otoparkı bugün itibarıyla kapatıldı
46 yıllık katlı otoparkı işletmeye kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Beyoğlu, Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Mumhane Caddesi üzerinde bulunan 46 yıllık katlı otoparkı işletmeye kapatıldı.

DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda, otoparkın yerine, meydan ve zemin altı otopark yapılacak. Ekim ayında yıkım çalışmalarının başlayacağı ve İstanbul’un ilk katlı otoparkı olma özelliğini taşıyan 7 katlı otoparkta günlük bin 500 araca hizmet veriliyordu.

DHA

OTOPARKIN GİRİŞİ KAPATILDI

Alınan karar doğrultusunda 00.00 itibarıyla işletmeye kapatılan otoparkın giriş kapısı ekipler tarafından kapatıldı. Ekipler tarafından tüm araç sahiplerine ve abonelere bilgi verilirken, otoparkta bulunan araçlar 25 Eylül Pazar günü çıkarılacak

DHA

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