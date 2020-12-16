Barajlar 15 yılın en düşüğünde

Uzmanlar, barajlardaki ve su havzalarındaki kayıp ve kaçakların, buharlaşmanın da azaltılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Kurak geçen sonbaharın ardından İstanbul’un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde 21,71’e inerken, bu, 2005’ten bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı dün itibarıyla 21,71 olarak ölçüldü. Su miktarı Istrancalar’da yüzde 31,06, Terkos’ta yüzde 22,68, Sazlıdere’de yüzde 5,54, Alibey’de yüzde 28,41, Büyükçekmece’de yüzde 17,12, Ömerli’de yüzde 20,73, Darlık’ta yüzde 50,40, Elmalı’da yüzde 23,57, Pabuçdere’de yüzde 6,53, Kazandere’de yüzde 3,76 olarak kaydedildi. İstanbul’a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı 188 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor. İSKİ’nin açıkladığı rakamlara göre İstanbul’da kış döneminde günlük ortalama 2,8 milyon metreküp su tüketiliyor. Öte yandan İstanbul’a su sağlayan kaynaklar olan Yeşilçay ve Melen’den 2020 yılının 11 ayında 477 milyon 745 bin metreküp su alındı.

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İBB’NİN ÖNLEM ALMASI GEREKİRDİ

Alarm veren bu oranlara rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konuda sessizliğini koruyor. Verilere göre İstanbul’un 6-7 yılda bir kuraklıkla karşı karşıya kaldığını belirten uzmanlar 2007 ve 2016 yıllarında da kurak dönemler yaşandığını, etkili bir tasarruf kampanyası ile Melen Çayı ve Sakarya Nehri’nden yapılan takviyelerle sorunun aşıldığını ifade ettiler. Uzmanlar şunları kaydetti: “İBB’nin bu verileri dikkate alarak önceden önlem alması gerekirdi. Bu işin doğası bolluk döneminde tedbir almaktır. Barajlarda su tükendikten sonra alınan tedbirin bir anlamı yoktur.”

Uzmanlar, barajlardaki ve su havzalarındaki kayıp ve kaçakların, buharlaşmanın da azaltılması gerektiğine dikkat çekiyor.

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İsrafı önlemek için seferber olmalıyız

-İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, “Su israfını önlemek ve tasarruf yapmak için hepimiz seferber olmalıyız” dedi. Toros, su tasarrufuna yönelik önerilerini ise şöyle sıraladı:

-Ekonomik musluk başlığı kullanarak yarı yarıya su tasarrufu yapabiliriz.

-Ellerimizi yıkarken sabunladıktan sonra musluğun kapalı olmasına azami özen göstermeliyiz. Ellerimizi saburlarken musluğu açık bırakırsak 2-3 litre suyu boşa da akıtmış olabiliriz.

-Dişlerimizi fırçalarken, tıraş olurken musluğun kapalı olmasına azami özen göstermeliyiz.

-Çamaşır makinesini de tam doldurup çalıştırarak da önemli bir tasarruf sağlayabiliriz.

-Sebzelerimizi, meyvelerimizi her zamankinden daha fazla yıkıyoruz. Bunu yaparken de bir kap içinde onları bekletip, sonra durulama yaparak ve bu suyu da bitkileri sulamada kullanarak su tasarrufu yapabiliriz.

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-Yağmur hasadı yaparak su biriktirilip değerlendirilebilir.

-Duş alırken veya diğer zamanlarda sıcak su musluğunu açtığımızda gelen ilk soğuk suyu tekrar geri sisteme veren vana yapıları kullanabiliriz. Bu sistem yoksa ilk gelen soğuk suları bir kapta biriktirip bitkileri sulamada kullanabiliriz.

-Sifon haznesine 1 litrelik pet şişe koymak da oldukça pratik bir tasarruf yöntemi.

FOTOĞRAF 11 İzmir'de 2019 yılının kasım ayında metrekareye 92 kilogram yağış düşerken, bu yıl metrekareye 1.5 kilogram yağmur düştü. Bu nedenle barajlardaki su seviyelerinde de düşüş yaşandı. Tahtalı Barajı'nı su seviyesi geçen yıl yüzde 65.29 iken, bu yıl yüzde 36.04'e düştü. Gördes Barajı'nın su seviyesi geçen yıl yüzde 9.2 iken bu yıl yüzde 4.74'e kadar geriledi. Ürkmez Barajı'nın su seviyesi geçen yıl yüzde 52.38 iken bu yıl yüzde 29.61'e düştü. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nın su seviyesi de geçen yıl yüzde 49.34 iken bu yıl yüzde 13.36'ya indi. Tahtalı Barajı'nda dronla yapılan görüntülemede, zemindeki toprağın görülmeye başladığı ortaya çıktı. Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Emine Helil İnay Kınay, Özellikle yağış rejimindeki düzensizlikler, yüzeysel suların ve yer altı sularının yeteri kadar beslenmesini engellediği için su konusunda miktar ve kalite sorunu olarak karşımıza çıkıyor ifadelerini kullandı. Tüm etkilerle birlikle barajlardaki doluluk oranları göz önüne alındığında karanlık bir tablonun olduğunu söyleyen Kınay, Kentlerimizde kaynaklarımızla ilgili sıkıntılar devam ediyor. Yaşamsal önemi olan su kaynaklarımızın miktarı, kalitesi ve su kaynaklarımıza yönelik çevresel tehditleri değerlendirdiğimizde bunların üzerine iklim değişikliği ya da yağış rejimi gibi etkenler de eklendiğinde karanlık bir tablo ile karşı karşıyayız. Kendi kentimizle ilgili de İZSU'nun resmi açıklamaları var. Barajlardaki doluluk oranlarında kentin su yönetimine ilişkin değerlendirmelerinde vatandaşlara yönelik tasarruf çağrısı yapıldı ve su kısıtının olduğu belirtildi. İzmir'de de vatandaşların kullandığı suyun yüzde 60'ını yer altı kaynaklarından karşılıyoruz. Yüzde 40'lık bir oran yüzeysel sulardan karşılanıyor. Yüzeysel suların da büyük bir kısmı Tahtalı Havzası'ndan sağlanıyor. Yağış rejimindeki değişiklikler, havzalardaki su kalitesine yönelik riskler miktarın yanında kalite sorununa da beraberinde getiriyor diye konuştu. Vatandaşlara su tasarrufu konusunda çağrıda bulunan Kınay, Bizler vatandaşlar olarak hayatımızın her alanında olduğu gibi su kaynaklarını da kontrollü bir şekilde tüketmekle yükümlüyüz. Vatandaşların sağlıklı suya erişme hakkı kapsamında yürütülen çalışmalarda su kaynaklarının korunması, su kaynaklarına yönelik çevresel risklerin ortadan kaldırılması ve su yönetiminden sorumlu olan merkezi ve yerel idarelerin de bu konudaki çalışmaları yaşamsal öneme sahiptir. İzmir kentinde mevcut kaynaklarımızın dışında orta ve uzun vadede yeni alternatif kaynakların değerlendirilmesi gerekiyor. Vatandaşlar olarak bizlere düşen musluğumuzdan akan suyu doğru tüketmek, kontrollü kullanmak, alacağımız tedbirlerle gereksiz su kullanımının önüne geçmek. Biz bu çalışmaları yaparken ülkemizin tüm kentlerinde suyun planlanması korunması, doğru yönetilmesi, su kaynaklarının ve havzalarının korunmasına yönelik çalışmaların geliştirilmesi gerekiyor dedi. İzmir'in barajlarında kuraklık alarmı: Musluklardan akıyor gibi gözükse de seviye çok düştü İzmir'deki barajların su seviyelerinde düşüş yaşandı. Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Emine Helil İnay Kınay, "İzmir'de şu an musluğumuzdan su akıyor gözükse de yakın zamanda kaliteli suya yeterli miktarda erişme noktasında sıkıntılar yaşanabilir" dedi. BiP'te paylaş

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Sazlıdere ‘çölü’

Suların yüzlerce metre çekildiği Sazlıdere Barajı’nda korkutan manzaralar ortaya çıktı. Sazlıdere Barajı’nın son yıllarına bakıldığında en düşük doluluk oranının 14 Aralık 2008 yılında yüzde 17.07 ölçülürken bu rakam dün itibarıyla yüzde 5 olarak kayda geçti. Suların büyük kısmının çekildiği barajın son durumu ise drone ile havadan görüntülendi. Haritada sulak olduğu için mavi gösterilen alanın çöle döndüğü ve suların çekilmesi ile tarihi ev kalıntılarının ve köprünün ortaya çıktığı görüldü.

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