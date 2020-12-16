Barajlar 15 yılın en düşüğünde

Kurak geçen sonbaharın ardından İstanbul’un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde 21,71’e inerken, bu, 2005’ten bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı dün itibarıyla 21,71 olarak ölçüldü. Su miktarı Istrancalar’da yüzde 31,06, Terkos’ta yüzde 22,68, Sazlıdere’de yüzde 5,54, Alibey’de yüzde 28,41, Büyükçekmece’de yüzde 17,12, Ömerli’de yüzde 20,73, Darlık’ta yüzde 50,40, Elmalı’da yüzde 23,57, Pabuçdere’de yüzde 6,53, Kazandere’de yüzde 3,76 olarak kaydedildi. İstanbul’a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı 188 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor. İSKİ’nin açıkladığı rakamlara göre İstanbul’da kış döneminde günlük ortalama 2,8 milyon metreküp su tüketiliyor. Öte yandan İstanbul’a su sağlayan kaynaklar olan Yeşilçay ve Melen’den 2020 yılının 11 ayında 477 milyon 745 bin metreküp su alındı.
İBB’NİN ÖNLEM ALMASI GEREKİRDİ
- Alarm veren bu oranlara rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konuda sessizliğini koruyor. Verilere göre İstanbul’un 6-7 yılda bir kuraklıkla karşı karşıya kaldığını belirten uzmanlar 2007 ve 2016 yıllarında da kurak dönemler yaşandığını, etkili bir tasarruf kampanyası ile Melen Çayı ve Sakarya Nehri’nden yapılan takviyelerle sorunun aşıldığını ifade ettiler. Uzmanlar şunları kaydetti: “İBB’nin bu verileri dikkate alarak önceden önlem alması gerekirdi. Bu işin doğası bolluk döneminde tedbir almaktır. Barajlarda su tükendikten sonra alınan tedbirin bir anlamı yoktur.”
Uzmanlar, barajlardaki ve su havzalarındaki kayıp ve kaçakların, buharlaşmanın da azaltılması gerektiğine dikkat çekiyor.
İsrafı önlemek için seferber olmalıyız-İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, “Su israfını önlemek ve tasarruf yapmak için hepimiz seferber olmalıyız” dedi. Toros, su tasarrufuna yönelik önerilerini ise şöyle sıraladı:
-Ekonomik musluk başlığı kullanarak yarı yarıya su tasarrufu yapabiliriz.
-Ellerimizi yıkarken sabunladıktan sonra musluğun kapalı olmasına azami özen göstermeliyiz. Ellerimizi saburlarken musluğu açık bırakırsak 2-3 litre suyu boşa da akıtmış olabiliriz.
-Dişlerimizi fırçalarken, tıraş olurken musluğun kapalı olmasına azami özen göstermeliyiz.
-Çamaşır makinesini de tam doldurup çalıştırarak da önemli bir tasarruf sağlayabiliriz.
-Sebzelerimizi, meyvelerimizi her zamankinden daha fazla yıkıyoruz. Bunu yaparken de bir kap içinde onları bekletip, sonra durulama yaparak ve bu suyu da bitkileri sulamada kullanarak su tasarrufu yapabiliriz.
-Yağmur hasadı yaparak su biriktirilip değerlendirilebilir.
-Duş alırken veya diğer zamanlarda sıcak su musluğunu açtığımızda gelen ilk soğuk suyu tekrar geri sisteme veren vana yapıları kullanabiliriz. Bu sistem yoksa ilk gelen soğuk suları bir kapta biriktirip bitkileri sulamada kullanabiliriz.
-Sifon haznesine 1 litrelik pet şişe koymak da oldukça pratik bir tasarruf yöntemi.
Sazlıdere ‘çölü’
Suların yüzlerce metre çekildiği Sazlıdere Barajı’nda korkutan manzaralar ortaya çıktı. Sazlıdere Barajı’nın son yıllarına bakıldığında en düşük doluluk oranının 14 Aralık 2008 yılında yüzde 17.07 ölçülürken bu rakam dün itibarıyla yüzde 5 olarak kayda geçti. Suların büyük kısmının çekildiği barajın son durumu ise drone ile havadan görüntülendi. Haritada sulak olduğu için mavi gösterilen alanın çöle döndüğü ve suların çekilmesi ile tarihi ev kalıntılarının ve köprünün ortaya çıktığı görüldü.