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İstanbul'un nüfusu 252 bin azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2023 Sonuçları'nı açıkladı. İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla kıyasla 252 bin 27 kişi düşerek 15 milyon 655 bin 924 kişiye geriledi.

04:00 - 7/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:22 - 7/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Türkiye nüfusu 85 milyon 372 bin olarak kaydedildi.
Türkiye nüfusu 85 milyon 372 bin olarak kaydedildi.

Buna göre, 2022 yılı itibarıyla 85 milyon 279 bin 553 olan ülke nüfusu geçen yıl 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Erkek nüfusun oranı yüzde 50,1 kadın nüfusun oranı yüzde 49,9 olarak kaydedildi.


MERKEZDEN KÖYLERE

Yıllık nüfus artış hızı, 2022'de binde 7,1 iken 2023'te binde 1,1'e geriledi. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2022'de yüzde 93,4 iken 2023'te yüzde 93 oldu. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 6,6'dan yüzde 7'ye yükseldi.


YABANCI NÜFUS AZALDI

Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu. İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla kıyasla 252 bin 27 kişi düşerek 15 milyon 655 bin 924 kişiye geriledi. Türkiye'nin 2007 ve 2023 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü. Türkiye'de 2009 ve 2023 yılı cinsiyete göre medeni durumun dağılımı incelendiğinde, erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranının kadınlara göre daha yüksek olduğu belirlendi. Bir kilometrekareye düşen kişi sayısı Türkiye genelinde 111 olurken nüfus yoğunluğu en yüksek il İstanbul.


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#TÜİK
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