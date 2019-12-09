İstanbul’un ortasında Karadeniz rüzgârı

4 Aralık’ta başlayan ve dün sona eren festivale binlerce kişi katıldı. Vatandaşlar, Karadeniz müzikleri eşliğinde halk oyunları ve horon oynadı. Ardından sunucu Necati Selvitop’un başlatmasıyla pişirilen hamsiler dağıtıldı. Festival kapsamında vatandaşlara 10 ton hamsi dağıtıldı. Öte yandan, alana kurulan çadırda yöresel lezzetler satışa sunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivale Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in yanı sıra spor ve iş dünyasından birçok isim de destek verdi.

YENİDEN TANIŞ OLDUK

ŞALFED Başkanı Ömer Karadeniz, Karadenizlilerin birlik ve beraberlik ruhunu diri tutmaya önem verdiğini belirterek, “Muhteşem bir organizasyonla 5 gün 5 gece bir arada olduk. Hatıralarımızı tazeledik, yeniden tanış olduk ” dedi. Necati Selvitop, ilginin yoğun olduğunu belirterek, 1.7 kilometre hamsi kuyruğu oluştuğunu söyledi. Organizasyonun medya tanıtımını üstlenen Mustafa Kahraman ise, “Hamsi bahane. Karadenizliler bir araya gelerek gelenek, görenek ve kültürlerini yaşayıp anlatma derdindeler” diye konuştu.