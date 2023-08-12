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İstanbul’un ortasında şifa bahçesi

Türkiye’nin ilk tıbbi bitki bahçesinde renk cümbüşü var. 700 bitki türüne sahip ‘Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’ni ziyaret ederek, şifalı bitkilerin şifrelerini çözerken, huzurlu ortamda şehrin karmaşasına kısa bir mola verilebiliyor.

04:00 . 12/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Türkiye’nin ilk şifa bahçesi, Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde tertemiz bir hava ve renk cümbüşü var… 14 dönümlük alan üzerine kurulu olan Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, 700’ün üzerinde bitki türüne ev sahipliği yapıyor. 18 yıldır İstanbulluların hizmetinde olan bahçede, ülkemizdeki bitki çeşitliliğinin korunup geliştirilmesine katkı sağlanırken, tedavilerde alternatif olarak kullanılan tıbbi bitkilerden faydalanma konusunda çalışmalar yürütülüyor. Birçok bitki çeşidinin açık ve sera alanlarında yetiştirilmesi nedeniyle görsel bir şölen de sunan bahçeyi, şehir yaşamının keşmekeşine kısa bir mola vermek isteyen herkes ziyaret edebiliyor. Bahçede aynı zamanda meraklıları için, tıbbi bitkiler üzerine çeşitli eğitim ve etkinlikler de düzenleniyor.


GELENEKSEL TIBBIN MERKEZİ

Kurulduğu günden bu yana Zeytinburnu Belediyesi bünyesinde yürüttüğü projelerle gelişmeye devam eden Tıbbi Bitkiler Bahçesi; Tıbbi bitkileri araştırmak, üretmek, tanıtmak, bitki çeşitliliğinin korunup geliştirilmesine katkıda bulunmak, tıbbi bitkilerin etkin ve güvenli kullanımlarını teşvik etmek, çeşitli eğitim programları için çalışma alanı ve materyal sağlamak, tıbbi floradan faydalanma konusundaki çalışmalara zemin oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor.

Haftanın her günü 09.00–16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilen Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde hâlihazırda 700‘ü aşkın tıbbi bitki çeşidi bulunuyor. Sentetik gübre ve ilaç kullanılmayan bahçede, bitki atıkları doğal gübre olarak değerlendiriliyor.


#şifa bahçesi
#Zeytinburnu
#Tıbbi Bitkiler Bahçesi
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