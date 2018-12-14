İstanbul’un tarihi Taş Devri’ne gitti

Beykoz’da bulunan taş figürler, İstanbul’daki yaşam izlerini Paleolitik döneme kadar götürdü. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Güldoğan tarafından, 2013’ten itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Beykoz, Kartal, Pendik, Maltepe, Sancaktepe, Sultanbeyli, Tuzla, Şile ve Çekmeköy’de yürütülen İstanbul İli Yüzey Araştırmaları (İstYA) Projesi çerçevesinde yapılan araştırmalar sonucunda önemli buluntular elde edildi.

KAYA SANATI ÖRNEKLERİ

Güldoğan’ın Beykoz Belediyesi’nin desteğiyle eylülde yaptığı yüzey araştırmasında, gerek İstanbul’un kültür tarihi, gerekse ülke arkeolojisi açısından önemli olan tarih öncesi dönemlere tarihlenen yontma taş buluntularının yanı sıra taşınabilir kaya sanatı örnekleri olarak adlandırılan işlenmiş insan yüzü biçimli taş, hayvan biçimli kırık taş figürü ile üzeri çizili 2 taş nesne bulundu. Benzerlerine özelikle Paleolitik dönem sonlarında dünyanın farklı bölgelerinde rastlanılan ve Türkiye’de yapılan arkeolojik yüzey araştırması sırasında grup olarak elde edilen ilk örnekleri oluşturan buluntular, İstanbul’un tarih öncesi dönemlerdeki rolünün anlaşılmasına önemli katkı sunacak. Doç. Dr. Emre Güldoğan, bulunan nesnelerin gerekli çalışmaların ardından İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne teslim edildiğini ifade ederek, İstanbul İli Yüzey Araştırmaları Projesi kapsamında çalışmalara 2019’da da Beykoz’da devam edeceğini dile getirdi.