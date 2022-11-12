Gündem İstanbulun üç ilçesinde su kesintisi yapılacak
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İstanbul'un üç ilçesinde su kesintisi yapılacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'da Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde su kesintisi olacağını duyurdu.

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İstanbulun üç ilçesinde su kesintisi yapılacak
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Yapılan duyuruya göre, Beykoz, Fatih ve Şişli'nin bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle meydana gelen su kesintilerinin sona ereceği saat bilgisi İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alıyor.

İSKİ'DEN UYARI

İSKİ'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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