İstanbul’un yeni güzeli

İstanbul’un ve Avrupa’nın en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Törende Kanal İstanbul mesajı da veren Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Tüm dünyada örnek teşkil edecek bu projeyi başarıyla hayata geçirdik. İletişim ve yayıncılık faaliyetlerinde tek verici tesisi modeline geçtiğimiz bu kule sayesinde Çamlıca görüntü kirliliğine son verdi. Aynı modeli şartların müsait olduğu yerlerden başlayarak ülke genelinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz.

ÇEVRECİLİK LAFLA OLMUYOR

Kim çevreci? İşte bu ortada. AK Parti çevreciliğin ispatını bugüne kadar yaptığı yatırımlarla ortaya koymuş olan bir partidir. Çevrecilik lafla olmuyor. Milyonlarca ağacı biz ülkemizin dört bir yanına diktik. Bir taraftan teröristler geldiler yaktılar, yıktılar, biz ise o yakılan, yıkılan yerlere hemen, anında ağaçları diktik. AK Parti budur. Öyle lafla peynir gemisi yürümüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından “İstanbul’a yeni bir güzellik katacak” dediği Çamlıca Kulesi’nde incelemelerde bulundu. Erdoğan, İstanbul’un eşsiz manzarasını izledi.

ÇAMLICA KULESİ EN ÖNEMLİ YATIRIMLARIMIZDAN BİRİSİ

Çamlıca’da faaliyete geçen kulemizi yeni dönemin en önemli yatırımlarından ve sembol eserlerinden biri olarak görüyorum. Boğaz’a hakim bir manzaranın üzerinde, deniz seviyesinden itibaren 587 metre uzunluğa sahip bu kule, aynı zamanda İstanbul’un en yüksek yapısı unvanına da sahiptir. Dünyada ilk defa 100 radyonun frekansları birbirine karışmadan aynı anda yayın yapabileceği teknolojik alt yapıya sahip kulemiz, sayısal ve karasal yayın hizmetlerini birlikte verebilecektir.

AYASOFYA, TAKSİM CAMİİ, ÇAMLICA, BİTMEDİ...

Ayasofya bir yıl önce açıldı, ardından dün (önceki gün) Taksim Camii’nin açılışını yaptık, bugün de Çamlıca Kulesi’nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bitmedi, şimdi inşallah haziran ayının sonunda falan Kanal İstanbul’u şehrimize kazandırmak üzere temelini atıyoruz. Rahatsız olanlar var, olacaklar, varsın olsunlar. Biz bu eserleri İstanbul’umuza, İstanbullu bütün vatandaşlarımıza kazandırdıkça onların onuru, onların bunlardan inanıyorum ki şevk alacağı bir İstanbul...

İSTANBUL BAMBAŞKA OLACAK

Kanal İstanbul’u İstanbul’a kazandırdığımızda İstanbul’un hem coğrafi hem stratejik hem tabii güzelliği bir kat daha artacaktır. Kanal İstanbul’un üzerinde altı tane köprü göreceksiniz. Bu altı köprüyle adeta Kanal İstanbul’un sağında, solunda 2 şehir inşa edeceğiz. Bu 2 şehirle beraber İstanbul bir başka olacak. Daha başka bir güzel olacak.

TARİHE NOT DÜŞÜYORUZ

Ya bunlar nereden çıkardı bunları diyecekler. Kim? O malum tipler. Ama biz yapacağız. Çünkü biz tarihe not düşüyoruz. İki kıtaya yayılmış böyle bir şehirde yaşamakla ülke olarak böyle bir şehre sahip olmakla ne kadar iftihar etsek azdır. Şairlerin her köşesini ayrı bir hissiyatla anlattığı, şarkıların her vasfını aynı bir nameyle dillendirdiği İstanbul’un kıymetini çok iyi bilmeliyiz.

Emaneti koruyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul’umuzu geliştirip güzelleştirerek emaneti koruyoruz” dedi. Okçular Vakfı 9. Uluslararası Fetih Kupası programına video mesaj gönderen Erdoğan şunları söyledi: “Biz gençlerimizle birlikte Malazgirt’te Alparslan’ın cesaretini, Söğüt’te Osman Gazi’nin rüyasını, İstanbul’da Fatih’in devrimini, Ankara’da Gazi Mustafa Kemal’in dirayetini, 15 Temmuz’da istiklaline sahip çıkma iradesini yaşatarak adım adım, büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa ediyoruz”

Yeni baştan inşa ettik

Erdoğan, şehrin geçmişte tarihi ve tabi güzellikleri yanında insanlarıyla çok örselendiğini, çok hoyrat davranışlara maruz kaldığını, çok yıpratıldığını dile getirerek, “İstanbul’a belediye başkanı seçildiğimizde karşımızda öyle bir manzara bulduk ki emin olun içimiz burkuldu, parçalandı, yüreğimiz dağlandı. En temel sorunlardan başlayarak İstanbul’un üzerine çöken kara bulutları birer birer dağıttık. Çünkü biz Ümraniye çöplüğünün patlamasıyla 39 vatandaşını kaybeden bir siyasi irade değildik. CHP işte o Ümraniye çöplüğünün patlamasına seyirci kaldı. Onlar patlattı, biz yaptık. Şimdi orada spor tesisleri var. Aramızdaki fark bu. Temizliğinden ulaşımına, suyundan doğalgazına, yeşilinden havasına, kültür sanatından sporuna, sanayi ticaretinden sosyal desteklerine kadar hiçbir unsuru ihmal etmeden İstanbul’u baştan sona eserlerimizle, hizmetlerimizle adeta yeni baştan inşa ettik” dedi.

Turizme büyük katkısı olacak

Erdoğan, “Kule bünyesindeki sosyal tesislerin Türk turizmine önemli katkılar sağlayacağı açıktır. Böylesine önemli işlevlere sahip Çamlıca Kulesi’nin inşasında emeği geçen tüm kurumlarımızı, yüklenici firmadan mühendisinden işçisine kadar herkesi tebrik ediyorum. Bu kuleden yayınlarını sürdürecek medya kuruluşlarımıza, haberleşme şirketlerimize özellikle başarılar diliyorum. Kulemizdeki seyir katlarından ve restoranlardan şehrimizle ilgili şiirleri ve şairleri, şarkılarıyla beraber terennüm ederek, İstanbul’un güzelliklerini doyasıya yaşayacak misafirlerimize şimdiden keyifli vakitler temenni ediyorum” dedi.

Bu şehri sevmek için bir sebep daha

Erdoğan, “Bugün İstanbul’u daha çok sevmek, daha şevkle ona hizmet etmek için bir sebebe daha sahip olduk. Çamlıca Kulemizi şehrimize kattığı değerle fiziki olarak yerine getirdiği görevlerin çok ötesinde bir misyonla İstanbul’a armağan ediyoruz. İnşallah gerek restoran katlarından, gerek seyir kulelerinden İstanbul’u çok daha farklı izleyeceksiniz, çok daha farklı göreceksiniz. Ben birkaç kez izledim ve bir başka güç, bir başka hamdolsun zevk aldık. Sizlerin de alacağına inanıyorum. Hayırlı olsun, mübarek olsun diyorum. Rabbim Çamlıca Kulesi’ni İstanbul’umuza, tüm milletimize, tüm insanlığa hayırlı kılsın diyorum” dedi.

