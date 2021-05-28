Cumhurbaşkanı Erdoğan hafız dedesi TBMM Başkanı Şentop hafız babası oldu

Ekonomi

Unicredit Türkiye büyüme tahminini yüzde 4,4'ten yüzde 6'ya çıkardı

Unicredit, Türkiye için 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 4,4 olan büyüme tahminini yüzde 6'ya çıkardı. Unicredit, sanayi üretimi ve sektörel güven endeksinin geçen senenin son çeyreğine göre daha yavaş olsa da, Türkiye'nin imalat ve hizmet aktivitesini artırmasını bekliyor.