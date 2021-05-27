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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda partisinin “Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı”nda önemli açıklamalarda bulundu. Karadeniz'de yapılan sondaj çalışmalarına ilişkin yeni bir müjde veren Erdoğan, "Açılan yeni kuyular yanında daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Sadece son 1 ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda partisinin “Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı”nda önemli açıklamalarda bulundu. Karadeniz'de yapılan sondaj çalışmalarına ilişkin yeni bir müjde veren Erdoğan, "Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik" dedi.

"Günlük üretime 6 bin 800 varil katkı sağladık"

Ekonomide bu yıl itibarıyla ciddi bir toparlanma beklediği belirten Erdoğan, "Karadeniz'de 405 milyar metreküp gaz keşfimizin ardından kara alanlarındaki çalışmalarımızın da sonuçlarını almaya başladık. 3 yeni kuyuda yeni petrol bulduk, günlük üretime 6 bin 800 varil katkı sağladık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda konuştu: Yalan ve iftirada vitesi yükselttiler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda konuştu: Yalan ve iftirada vitesi yükselttiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 Mayıs darbesi öncesi İsmet İnönü'nün Meclis'teki konuşmasını aktardı: İhtilal olacak ve siz bundan kurtulamayacaksınız
OYNAT 01:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 Mayıs darbesi öncesi İsmet İnönü'nün Meclis'teki konuşmasını aktardı: İhtilal olacak ve siz bundan kurtulamayacaksınız
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 1960 darbesinin yıl dönümünde 'na dönüştürülen eski ismiyle Yassıada'da gerçekleşti.

Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı , 'CHP'nin 'Milli Şef' diyerek yere göğe sığdıramadığı İsmet İnönü'nün, 27 Mayıs darbesinin hemen öncesinde TBMM'de yaptığı bir konuşmayı paylaşmak istiyorum.' diyerek çok konuşulacak o konuşmayı şu sözlerle aktardı:

'Buraya gelirken Meclis binasını kuşatmış bir tabur asker gördüm. Başlarında genç bir binbaşı gördüm. Korktuğunuzu ispat etmek için size teklifim var. Çağırın binbaşıyı beni alıp götürmesini söyleyin, bakalım emrinize itaat edecek mi? Ben binbaşıyı çağırayım, Meclis'i feshettireyim, bunu ister misiniz? İhtilal olacak ve siz bundan kurtulamayacaksınız.''

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız meclisteki tüm partilerin yeni ve sivil anayasa çalışmalarına yapıcı, etkin, samimi destek vermeleridir
OYNAT 01:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız meclisteki tüm partilerin yeni ve sivil anayasa çalışmalarına yapıcı, etkin, samimi destek vermeleridir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. MHP'nin anayasa taslağını kendilerine sunmuş olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer partilerin de bu yönde hazırlıkları olduğunu bildiklerini ve AK Parti'nin de çalışmasının hazır olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Amacımız meclisteki tüm partilerin yeni ve sivil anayasa çalışmalarına yapıcı, etkin, samimi destek vermeleridir. Şayet böyle geniş bir uzlaşmayla yeni anayasayı mecliste kabul ettirip, milletimizin takdirine sunabilirsek çok çok güzel olacaktır. Arzu ettiğimiz şekilde bir uzlaşma zemini oluşmazsa, Cumhur İttifakı olarak, bizi destekleyen diğer partilerle birlikte, kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız' dedi.


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