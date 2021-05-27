Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda partisinin “Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı”nda önemli açıklamalarda bulundu. Karadeniz'de yapılan sondaj çalışmalarına ilişkin yeni bir müjde veren Erdoğan, "Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik" dedi.

"Günlük üretime 6 bin 800 varil katkı sağladık"

Ekonomide bu yıl itibarıyla ciddi bir toparlanma beklediği belirten Erdoğan, "Karadeniz'de 405 milyar metreküp gaz keşfimizin ardından kara alanlarındaki çalışmalarımızın da sonuçlarını almaya başladık. 3 yeni kuyuda yeni petrol bulduk, günlük üretime 6 bin 800 varil katkı sağladık" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda konuştu: Yalan ve iftirada vitesi yükselttiler

OYNAT 01:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 Mayıs darbesi öncesi İsmet İnönü'nün Meclis'teki konuşmasını aktardı: İhtilal olacak ve siz bundan kurtulamayacaksınız AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası 'na dönüştürülen eski ismiyle Yassıada'da gerçekleşti.



Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan , 'CHP'nin 'Milli Şef' diyerek yere göğe sığdıramadığı İsmet İnönü'nün, 27 Mayıs darbesinin hemen öncesinde TBMM'de yaptığı bir konuşmayı paylaşmak istiyorum.' diyerek çok konuşulacak o konuşmayı şu sözlerle aktardı:



'Buraya gelirken Meclis binasını kuşatmış bir tabur asker gördüm. Başlarında genç bir binbaşı gördüm. Korktuğunuzu ispat etmek için size teklifim var. Çağırın binbaşıyı beni alıp götürmesini söyleyin, bakalım emrinize itaat edecek mi? Ben binbaşıyı çağırayım, Meclis'i feshettireyim, bunu ister misiniz? İhtilal olacak ve siz bundan kurtulamayacaksınız.'' BiP'te paylaş

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