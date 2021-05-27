Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda partisinin “Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı”nda önemli açıklamalarda bulundu. Karadeniz'de yapılan sondaj çalışmalarına ilişkin yeni bir müjde veren Erdoğan, "Açılan yeni kuyular yanında daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Sadece son 1 ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda partisinin “Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı”nda önemli açıklamalarda bulundu. Karadeniz'de yapılan sondaj çalışmalarına ilişkin yeni bir müjde veren Erdoğan, "Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik" dedi.
"Günlük üretime 6 bin 800 varil katkı sağladık"
Ekonomide bu yıl itibarıyla ciddi bir toparlanma beklediği belirten Erdoğan, "Karadeniz'de 405 milyar metreküp gaz keşfimizin ardından kara alanlarındaki çalışmalarımızın da sonuçlarını almaya başladık. 3 yeni kuyuda yeni petrol bulduk, günlük üretime 6 bin 800 varil katkı sağladık" ifadelerini kullandı.