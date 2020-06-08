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ANKARA

İşte Ankara'nın altın bahçesi

Altındağ Belediyesi tarafından yapımına başlanan 50 dönüm büyüklüğündeki Altın Bahçe rekreasyon projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın Bahçe, Altındağ’ın değerine değer katacak.
Altın Bahçe, Altındağ’ın değerine değer katacak.

Altındağ Belediyesi, Ankara'ya yepyeni bir yeşil alan kazandırıyor. Tamamlandığında Ankara'nın kuşbakışı izlenebileceği ve seyir terasının da bulunacağı Altın Bahçe, 50 dönüm arazi üzerine kurulu… Dev proje için çok sayıda gecekondunun yıkıldığı bölgede çalışmalar tamamlandığında, Altındağ 50 dönüm büyüklüğünde yeni bir yeşil alan kazanacak. Çalışmaların büyük bir hızla ilerlediğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Altın Bahçemiz Altındağ’ın değerine değer katacak. Şimdiden herkese, hepimize hayırlı olsun” dedi.

Altın Bahçe rekreasyon projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

MUHTEŞEM SEYİR TERASI, GECE ŞÖLENİ

Başpınar’da yapımı devam eden Altın Bahçe’de; spor alanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkuru, geniş piknik alanları, seyir terası, mescit ve kafeterya gibi bölümleri ile her yaşa hitap edebilecek büyük bir rekreasyon alanı olacak. Projenin tasarımı ve yapım aşamasında en çok çocukları önemsediklerini belirten Başkan Asım Balcı, alanda 3 adet çocuk oyun alanı bulunduğunu söyledi. Başkan Balcı “Projemizde engelsiz oyun alanı, 3-6 ve 6-12 yaş grupları için temalı oyun alanı ve macera oyun alanı olmak üzere 3 adet oyun alanı bulunuyor. Toplamda 1600 metrekarelik alanı sadece çocuklarımız için, onların yüzü gülsün diye ayırdık. Çocuklarımızın mutlu olması bizim için çok önemli…” ifadelerini kullandı.

Altındağ Belediyesi, Ankara'ya yepyeni bir yeşil alan kazandırıyor.

GÜL KOKULU BAHÇE, ÜCRETSİZ Wİ-Fİ

Altın Bahçe, her noktasına dikilen rengarenk güllerle, Altındağlı vatandaşların içini açacak. Altın Bahçe’nin her yaştan Altındağlı vatandaşa keyif vermesi için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Başkan Balcı “Alanda yer alan gül bahçeleri, sarmaşık güllerle sarılı geçiş yolları, gül bahçeleri içerisindeki oturma alanları, mis gibi gül kokan gezinti yolları, fıskiyeli süs havuzları gibi her detay Altındağlı vatandaşlarımızın keyif alması için özenle tasarlandı” dedi. Başkan Balcı ayrıca, alanda herkesin kullanımına açık olacak ücretsiz internetin de bulunacağını sözlerine ekledi.

Dev proje için çok sayıda gecekondunun yıkıldığı bölgede çalışmalar tamamlandığında, Altındağ 50 dönüm büyüklüğünde yeni bir yeşil alan kazanacak.

“KORONAVİRÜS BİZİ YAVAŞLATMADI”

Başkan Balcı “Koronavirüsle mücadele tedbirleri bizim çalışmalarımızı yavaşlatmadı. Aksine Altındağlı hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri tutabilmek için çok daha fazla çalıştık, daha fazla gayret gösterdik. Yine bir sözümüzü daha tutmanın rahatlığını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Altındağ’a dev bir yeşil alan yapacağımıza, daha fazla yeşil alan kazandıracağımıza söz vermiştik. Şükürler olsun, Allah bu sözümüzü tutmayı da nasip etti. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Şimdiden Altındağımıza, Ankaramıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. En kısa sürede, Altın Bahçemizde Altındağlı kardeşlerimizle sağlıklı günlerde buluşabilmeyi ümit ediyorum.” dedi.

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