İşte böyle kullandılar

2013 yılında hükümeti devirmeye yönelik tertiplenen planlı Gezi kalkışmasını desteklemiş isimlerin başında gelen Mücella Yapıcı’ya ait ilginç konuşmalar gün yüzüne çıktı. ‘3. Köprü’, ‘İstanbul Havalimanı’ ve ‘Kanal İstanbul’ gibi dev projelerin derhal durdurulması talebiyle Taksim Meydanı’nda boy gösteren Mimarlar Odası İstanbul Şubesi’nin o dönem genel sekreterliğini yapan Mücella Yapıcı, Gezi eylemlerine ‘dindarların’ da destek verdiği izlenimi oluşturmak için İhsan Eliaçık’ı kullanmış. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan Gezi Parkı iddianamesinde şüpheliler arasında yer alan Yapıcı’nın, arkadaşı Sunay Gedik’le yaptığı telefon görüşmesi soruşturma dosyasına girdi. Pek çok telefon konuşmasında, “İşimiz var devrim yapacağız” diyen Yapıcı’nın Sunay Gedik’e söyledikleri, Gezi Parkı kalkışmasına katılan eylemcilerin dini nasıl istismar ettiklerini de ortaya koydu. Kalkışmaya katılımın fazla olabilmesi için muhafazakar kesimin gözüne ‘şirin’ gözükebilecek organizasyonlar düzenleyen Mücella Yapıcı ile Sunay Gedik arasında İhsan Eliaçık konulu telefon görüşmesi şu şekilde gerçekleşti:

Mücella Yapıcı (Soldan 4)

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Mücella Yapıcı: Tamam, şimdi İhsan Eliaçık da alayım seni diyorum kabul etti.

Sunay Gedik: Yok biz onu sevmedik, tipini beğenmedik.

Yapıcı: Yok ya çok güzel twitler atmaya başladı.

Gedik: Öyle mi...

Yapıcı: Hiç fena değil tabi ayrıca Allah ile ilişki kurmamız da gerekiyor.

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Gedik: Yani evet birimiz kursa iyi olur.

Yapıcı: İşte ben kendimi feda ediyorum.