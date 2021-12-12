Gündem İşte İBBde kadrolaşan diğer PKKlılar
POLİTİKA

İşte İBB’de kadrolaşan diğer PKK’lılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne “PKK kadrosundan” yerleştirilen yeni isimler ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu döneminde belediyeye alınan PKK’lılardan bazılarının, örgütün gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı. Bir kişinin ise örgütün dağ kadrosuna eleman aktardığı gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
İşte İBB’de kadrolaşan diğer PKK’lılar
İBB

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) işe alındığını açıklamıştı. Dün bu kişilerden 7’sinin kimlikleri ve İBB’deki görev yerleri ortaya çıkmıştı.

GENÇLİK YAPILANMASINDAN

İBB’deki 5 PKK’lının daha kim olduğu ortaya çıktı. İşte o isimler ve örgütle olan irtibatları:

İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş.’de çalışan Melikşah Kaya’nın, PKK’nın gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ve örgütsel faaliyetlerden dolayı 2 defa gözaltına alındığı öğrenildi.

Melikşah Kaya
Melikşah Kaya

ÖRGÜTE YARDIMDAN CEZAEVİNDE

İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği San. Tic. A.Ş’de çalışan Eyyüp Çelik’in, kırsal alanda faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık ettiği ve “terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan 31 Temmuz 2017 ve 13 Şubat 2019 tarihleri arasında cezaevinde kaldığı ortaya çıktı.

Eyyüp Çelik
Eyyüp Çelik

DAĞ KADROSUNA ELEMAN SAĞLAMIŞ

İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş’de büro işçisi olarak çalışan Sevtap Ayman, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma 26 Kasım’da gözaltına alındı. Ayman hakkında PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alana eleman aktarımı faaliyetlerinde bulunduğu yönünde beyan ve teşhis bulunduğu öğrenildi.

Sevtap Ayman
Sevtap Ayman

Yine İBB’de çalışan Veysi Altıntaş’ın, PKK/KCK terör örgütünün sözde “siyasal alan” yapılanmasına üst düzey yönetici yetiştirmek maksadıyla “siyaset akademileri” adı altında örgütsel eğitimlere katıldığı ve 10 Ocak 2018’de gözaltına alındığı belirlendi.

Veysi Altıntaş
Veysi Altıntaş

Bölücü terör örgütünün gençlik yapılanmasında yer alan Turan Akkaya da İBB kadrosuna alınanlardan. Akkaya, ayrıca terör örgütü propagandası yapmak ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet suçlarından 3 kez adli işlem görmüş.

Turan Akkaya
Turan Akkaya

Dağ kadrosundan İBB kadrosuna: İşte işe alınan PKK'lılar
GÜNDEM
Dağ kadrosundan İBB kadrosuna: İşte işe alınan PKK'lılar

Bakan Soylu: İBB'ye alınan 557 personel terör örgütleri ile bağlantılı
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Bakan Soylu: İBB'ye alınan 557 personel terör örgütleri ile bağlantılı

İBB kadroları terör örgütlerine tahsis edilmiş: İşte belediyede işe alınan PKK'lılar
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İBB kadroları terör örgütlerine tahsis edilmiş: İşte belediyede işe alınan PKK'lılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İBB'ye alınan 557 personel terör örgütleri ile bağlantılı
OYNAT 00:38
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İBB'ye alınan 557 personel terör örgütleri ile bağlantılı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 33 bin personel alımı yaptığını, bunun 12 bininin ancak incelenebildiğini, 557 kişinin terör örgütü bağlantısı olduğunu duyurdu.


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