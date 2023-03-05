İşte İstanbul’u kurtarma planı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün İstanbul’da düzenlenen Türkiye Ulusal Risk Kalkanı ilk toplantısında bilim insanları ile bir araya geldi. 8 saat süren toplantıda Erdoğan, 110 bilim insanını dikkatle dinledi, söylediklerini not aldı. Toplantıya katılan isimler, Erdoğan’a ilettikleri bilgileri ve çözüm yollarını anlattı.

VAKİT KAYBETMEMELİYİZ

Türkiye Bilim İnsanları Akademisi’nden Prof. Dr. Naci Görür, “Depremin bir milli güvenlik meselesi olduğunun topluma anlatılması gerektiğini ve deprem bilinçli kentlerin inşası için vakit kaybedilmeksizin çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğini Cumhurbaşkanımıza ifade ettim. İstanbul depreminin Türkiye’nin ulusal bağımsızlığının önünde en büyük risk olduğunu bir kez de Cumhurbaşkanı’mıza ilettim. İstanbul’daki sanayinin taşınmasının gerekli olduğunu yineledim” dedi.

DEPREM BEKA MESELESİ HALİNE GELDİ

Türkiye’nin önündeki sorunların en tepesine eklenmesi gerekenin kesinlikle ama kesinlikle deprem olduğunu vurgulayan Görür, “Deprem bizim ulusal beka sorunumuzdur. Şimdi eğer biz İstanbul’u depreme hazır hale getiremezsek ekonomi çöker. Büyük şirketlerimiz depreme hazır değil. Onları depreme hazır hale getirmeliyiz. İstanbul dışında da cazibe merkezleri oluşturmalıyız. Tabii bunlar bir anda olmaz ama şimdiden önlem almazsak ileri de ekonomik bağımsızlığımızı kaybederiz. Anadolu’da bağımsız yaşamak istiyorsak, İstanbul’u kısa sürede depreme hazır hale getirmeliyiz” diye konuştu.

BU BAKANLIK ÖNLEM ALACAK

“Türkiye’nin insan gücü bizi afet bilinçli bir ülke haline getirecek kadar zengindir” diyen Görür toplantıda, “Aklın ve bilimin ışığında yürüyen bir Afet Bakanlığı’nın kaçınılmaz hale geldiğini söyledik. Bu bakanlık deprem ve iklim felaketi karşısında da önlem almalıdır, dedik” ifadelerini kullandı.

DENETİMLERİ DEVLET YAPSIN

Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “İstanbul’un acilen depreme hazır hale getirilmesinin gerektiğini” ifade ettiklerini söyledi. Ersoy şunları anlattı: “İş yerlerinin mülk sahiplerinin izni dahi alınmadan yapı denetimine tabi tutulmasının gerektiğini söyledim. Bu denetimleri devletin yapması gerekiyor. Çünkü, eksik ve yanlış denetimler olduğunu gördük. Çok sayıda yapının kolonları kesik ve duvarları da yıkılmış durumda bu afeti büyütür. Türkiye’nin tamamının deprem tehlikesi altında olduğunu ifade ettik. Tsunami riskinin tüm kıyılar için geçerli olduğunu ifade ederek, ulaşım sorunlarına ivedi çözüm üretilmesini gerekli olduğunu söyledik.”

Ersoy, toplantıda Afet Yönetimi Politikaları Kurulu’nun oluşturulması yönünde ortak bir akıl oluştuğunu sözlerine ekledi.

SAĞLIK İÇİN GEMİLER OLACAK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da TSK’nın deprem karşısında aldığı önlemleri bilim insanlarına aktardı. Akar, TSK’nın elinde iki adet hastane gemi olduğunu ve olası İstanbul ve İzmir depremleri sonrasında ortaya çıkacak sağlık hizmeti aksamalarına karşı önlemlerin alındığını ifade etti.

3 milyon 300 bin konut dönüştürüldü

Deprem riski yüksek şehirlerde atılacak adımların belirlendiği Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı’na ilişkin bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Ülkesi ve milleti için dertlenen insanlar olarak tarihimizin en ağır can kayıplarından ve yıkımlarından biri olan 6 Şubat depremlerini, inşallah afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz. Bundan sonra hem yönetim hem toplum hem de bilim dünyası olarak daha süratli daha pratik daha sonuç odaklı hareket etmemiz gerektiği hususunda kimsenin şüphesi kalmamıştır” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kuracakları Afet Yönetimi Politika Kurulu’nda ve sık sık gerçekleştirecekleri bu tür toplantılarda, tüm hocaların, kanaat önderlerinin bu sürece birikimleriyle destek olacağına inandığını kaydetti.

EN HAZIRLIKLI ÜLKE OLACAĞIZ