İşte o bombacılar

Adana’da özel harekat polislerini taşıyan servisin geçişi sırasında düzenlenen ve 4’ü emniyet personeli 22 kişinin hafif yaralandığı saldırıyı terör örgütü MLKP üyesi iki teröristin gerçekleştirdiği tespit edildi. Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Kozan Caddesi’nde 25 Eylül’de özel harekat polislerini taşıyan servise yönelik düzenlenen bombalı saldırının aydınlatılması için İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde deneyimli polis ve amirlerden özel ekip oluşturdu.

Saldırının meydana geldiği bölgedeki 150 güvenlik kamerasının kayıtlarını toplayan polis, yüzlerce saatlik görüntüleri didik didik inceledi.

Ozan Sözmenn

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Fırat Şerann

SALDIRI ÖNCESİ KEŞİF

Görüntülerde saldırıdan önce ayrı ayrı keşif yaptığı belirlenen teröristlerin MLKP üyesi Ozan Sözmen ve Fırat Şeran olduğu belirlendi. Görüntülerdeki zanlıların olay yerinin yakınındaki PTT Evleri Mahallesi’nde müstakil üç katlı bir evin zemin katını kiralayıp hücre evi olarak kullandığı saptandı. Adrese özel harekat polisleriyle operasyon düzenleyen özel ekip, teröristlerin kaçtığını belirledi.

EVLERİ ARANDI

Polis ekipleri, evde detaylı incelemede bulundu. Daha sonra zanlıların gidebileceği 6 eve daha operasyon yapan polis, bu adreslerde de zanlılara ulaşamadı. Evi kiraya veren ev sahibinin de teşhis ettiği teröristlerin 12 yıl önce MLKP’ye katıldığı ve örgütün dağ kadrosunda bulundukları öğrenildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde olay yerinin yakınından geçen şüphelilerin her ikisinin de şapka taktığı görüldü.

Eğitim PKK'dan

Tunceli’de PKK’lı teröristlerden bomba yapımı ve sabotaj eğitimi alan teröristlerin, Akdeniz ve Ege bölgesindeki bazı illere, güvenlik güçlerinin geçiş güzergahlarına bomba döşemek için görevlendirildiği ortaya çıktı. Teröristlerden Fırat Şeran’ın Akdeniz’de, Ozan Sözmen’in ise Ege bölgesinde eylem girişiminin olduğu fakat yola döşenen patlayıcıların güvenlik güçlerince imha edildiği belirtildi.